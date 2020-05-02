国家卫健委：5月1日0—24时新增确诊病例1例、疑似病例2例 均为境外输入

人民网北京5月2日电（董童）国家卫生健康委员于2日在官网发布的《截至5月1日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，5月1日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例1例，为境外输入病例；无新增死亡病例；新增疑似病例2例，均为境外输入疑似病例。当日新增治愈出院病例43例，解除医学观察的密切接触者650人，重症病例减少1例。境外输入现有确诊病例464例（含重症病例7例），现有疑似病例9例。累计确诊病例1671例，累计治愈出院病例1207例，无死亡病例。

情况显示，截至5月1日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例557例（其中重症病例37例），累计治愈出院病例77685例，累计死亡病例4633例，累计报告确诊病例82875例，现有疑似病例11例。累计追踪到密切接触者733733人，尚在医学观察的密切接触者7873人。

情况还提出，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者20例（无境外输入）；无当日转为确诊病例；当日解除医学观察12例（境外输入3例）；尚在医学观察无症状感染者989例（境外输入112例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1513例。其中，香港特别行政区1039例（出院859例，死亡4例），澳门特别行政区45例（出院37例），台湾地区429例（出院324例，死亡6例）。