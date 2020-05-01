专家：坚持“始于主动，基于专业，终于满意”的理念 护理好每一位病人

人民网北京5月1日电 （刘卿）今日，国务院联防联控机制就北京大学人民医院援鄂医疗队医疗救治工作相关情况举行发布会，会上，北京大学人民医院护理部主任、援鄂抗疫医疗队专家组成员王泠表示，在患者护理过程中，坚持“始于主动，基于专业，终于满意”的理念，用爱心、耐心、精心和责任心护理好每一位病人。

对于新冠肺炎患者救治护理过程中遇到何种困难，王泠表示，重症病房收治患者多是新冠肺炎重型和危重症，老年人居多，大多有基础疾病。医护人员穿着防护服、护目镜等，工作难度加大，对专业技能要求更高。

王泠表示，工作过程中，我们始终秉承着北京大学人民医院护理理念“始于主动，基于专业，终于满意”，做有温度的护士，用“四心”即爱心、耐心、精心和责任心护理好每一位病人。

“70多岁的李爷爷，是一位新冠肺炎的重症患者，高血压、糖尿病、冠心病、慢性肾功能不全，同时又是截瘫、膀胱造瘘患者，无人照顾，并且没有求生欲望，如果他再进一步感染，可能会引起多脏器衰竭，后果不堪设想。”王泠说，在照顾老爷爷生活起居的同时，帮他清除坏死组织，做好清疮工作，换纸尿裤等，老人家非常感动，每次交流都带着感动和歉意。

“疫情把人隔得很远，但在病房里，大家心与心却贴得很近。”王泠表示，医护人员虽然隔着防护衣、手套和护目镜，却希望患者能够感受到我们每个人都希望他们能够尽快恢复、战胜疾病，每位护士都在前线保持着坚定的信念，照护好每一位病人。