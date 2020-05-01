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中意新冠肺炎临床救治技术交流会举行

2020年05月01日10:43 来源：人民网-人民健康网

北京时间4月29日19时30分，应意大利维罗纳大学附属综合医院邀请，国家卫生健康委人才交流服务中心指导，“一带一路”医学人才培养联盟平台携手北京大学第三医院主办以“命运与共，全球战‘疫’”为主题的中意新冠肺炎临床救治技术交流会。

本次会议以线上直播的形式，邀请北京大学援鄂抗疫国家医疗队领导小组组长、中国工程院院士、北京大学第三医院院长乔杰，北京大学援鄂抗疫国家医疗队领导小组成员、北京大学第三医院副院长、呼吸科副主任沈宁，北京大学第三医院援鄂抗疫国家医疗队成员、北京大学第三医院急诊科主治医师李姝，北京大学第三医院援鄂抗疫国家医疗队成员、北京大学第三医院危重医学科住院医师李超。意大利维罗纳大学附属医院院长弗朗西斯科·科贝拉、副院长查拉·波沃及相关科室的18名专家进行了视频连线交流。

国家卫健委人才交流服务中心主任张俊华表示，新冠肺炎疫情严重威胁着世界各国人民的生命安全和身体健康。面对这场全球公共卫生危机，国际社会唯有团结合作，才能战胜疫情。张俊华指出，中国与意大利的友好往来源远流长，在这次抗击新冠肺炎疫情的战役中，双方携手合作，共克时艰。此次应意大利维罗纳大学附属综合医院的邀请，举行视频连线会议，目的是促进中意双方的医疗同行互相了解，交流抗疫经验，抗击人类共同敌人：新冠肺炎病毒。

乔杰在致辞中表示，自新冠疫情暴发以来，北京大学援鄂抗疫国家医疗队一直战斗在湖北武汉抗“疫”的最前线，全体医务人员团结一心，加强临床多学科、多团队协作，不断提高救治水平与能力，在成功救治危重症患者方面积累了丰富的临床经验。结合北京大学第三医院在此次疫情中的科研、临床、管理经验，乔杰院士分享了日常诊疗、院内感染、后勤保障、科研攻关、综合管理等方面的探索与实践。

意大利维罗纳大学附属综合医院总院长佛朗西斯科·科贝洛代表本院向中方表示感谢，同时，结合本院的疫情防控工作，介绍了维罗纳大学附属综合医院相关情况。

在专家互动交流环节，中意两国专家分别就新冠肺炎疫情防控医院应对策略、新冠肺炎患者诊断和治疗等问题进行深入探讨，中方就意方提出的新冠肺炎病人检测、隔离、诊断、治疗等方面问题一一作答，并提出建议。

(责编：崔元苑、许心怡)


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