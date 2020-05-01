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“七大行动”倡导文明健康生活方式

2020年05月01日08:48 来源：南方日报

　　疫情终会过去，文明健康、绿色环保的生活方式却不能丢。为引导群众进一步增强健康理念、提升文明素养，近日，省文明委印发了《广东省倡导文明健康绿色环保生活方式行动方案》（下称《方案》），倡导开展推广文明餐饮、提升环境卫生、倡导文明出行、普及绿色生活、深化移风易俗、规范文明娱乐、促进心理健康等“七大行动”共18项主要内容。近日，省文明办又组织召开协调会，推动落实落细方案要求，省委政法委、省委网信办、省公安厅等13个部门相关负责人与会。

　　公筷公勺使用要有标准指引

　　疫情期间，“舌尖上的文明”得到空前重视，使用公筷公勺、拒绝滥食野味等成为了整个社会的共识。这些均在《方案》中有所体现。

　　“七大行动”中的第一项便是文明餐饮推广行动，推行公筷公勺、拒绝滥食野味、深化光盘行动等作为具体的行动方向被列入其中，并列举了主要做法。

　　在推行使用公筷公勺方面，《方案》明确发出“推行公筷公勺，共建文明餐桌”行动倡议，制定《公筷公勺使用标准指引》，制作一批公益广告，在全社会宣传推广普及。倡导机关企事业单位在会议、培训、公务接待中实行分餐制，无分餐条件的带头使用公筷公勺；餐饮行业配备标识清晰的公筷公勺，引导提醒消费者正确使用；家庭在日常用餐、节庆聚餐中常态使用公筷公勺，推动形成文明健康的饮食习惯。

　　垃圾分类纳入文明城市测评体系

　　垃圾分类也是其中一项重要行动。《方案》明确，要健全生活垃圾分类工作奖惩机制，将垃圾分类纳入文明城市、卫生城市测评体系。通过加强生活垃圾分类知识普及和现场指引，引导群众持续精准投放垃圾，养成垃圾分类就是新时尚的良好习惯。倡导集约、节约的生活方式，推进生活垃圾源头减量。

　　除垃圾分类外，创建卫生家园、深化“厕所革命”等，也是提升环境卫生的重要举措。

　　《方案》提出要深入开展爱国卫生运动，以文明社区、村居创建为抓手，广泛宣传普及健康卫生常识，加强传染病防控知识教育培训，增强人们的自我防护意识和能力。特别是要通过宣传教育、行政管理、社会监督等手段，杜绝随地吐痰、乱扔垃圾、公共场所吸烟、不文明养犬等行为，从源头上防控疾病传播，形成共建共治共享的良好卫生环境。

　　《方案》要求加强公厕文化建设，深化文明公厕宣传，倡导文明如厕行为。以打造旅游景区、高速公路服务区、公共文化广场公厕样板工程为引领，以点带面推进城乡公厕提质升级。深入开展“星级公厕”“示范公厕”文明创建活动，不断提高公厕达标率和群众满意度。

　　乡镇街道建立心理服务站

　　随着生活和工作节奏的加快，人们也越来越注重心理的健康。《方案》要求各单位结合实际，把心理健康教育融入员工思想政治工作中。各乡镇（街道）、村（社区）建立社会心理服务站（室），健全基层心理健康服务平台，提高服务水平，加强对重点群体和特殊人群的心理健康服务。

　　省委宣传部副部长、省文明办主任蒋斌表示，希望通过总结抗疫经验，巩固抗疫成果，弘扬抗疫精神，引导广大群众增强健康理念、养成健康生活习惯，自觉做文明生活的倡导者、时代新风的传播者、美好环境的捍卫者、健康广东的建设者。

(责编：崔元苑、许心怡)


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