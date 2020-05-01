广东：激励医疗机构恢复正常医疗服务

4月30日，广东省省长马兴瑞主持召开省政府常务会议，研究激励医疗机构恢复正常医疗服务、制定高速公路网规划和航道发展规划、强化知识产权保护等工作。

会议强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的重要指示批示精神，认真落实党中央、国务院工作部署，在分区分级差异化防控的基础上，加快恢复正常医疗服务，满足人民群众看病就医需求。要落实各地财政投入责任，加快安排和拨付各项改革补助和防疫工作所需设备采购经费，落实好各项关心关爱医务人员政策措施，支持科学开展院内感染防控。健全医保周转金机制，优化医保费用结算，降低社保费用负担。支持创新服务模式，大力推动“互联网+医疗”，以信息化手段满足线上医疗服务需求。会议审议并原则通过《广东省激励医疗机构恢复正常医疗服务的若干措施》。

会议强调，要深入贯彻落实《交通强国建设纲要》，坚持适度超前、统筹推进、补齐短板、高效集约，不断优化完善全省高速公路网络。要围绕区域发展重大战略，推动高速公路与综合交通网融合发展、与国土空间及生态环境协调发展，着力破解局部拥堵问题，大力推动高速公路智能化发展，努力建成布局科学、覆盖全面、功能完善、安全可靠的高速公路网络。要充分利用我省沿海深水良港和内河港口资源，坚持合理开发、综合规划、远近结合、统筹兼顾，大力拓展全球海运和内河航运，高效发挥铁水联运、江海联运功能，推进运输结构调整，构建服务全省辐射泛珠区域的大运量、绿色、经济、安全的水运体系。会议审议并原则通过《广东省高速公路网规划（2020-2035年）》和《广东省航道发展规划（2020-2035年）》。

会议强调，要深入贯彻中央关于强化知识产权保护的部署要求，进一步完善制度、优化机制，强化我省知识产权保护工作，高标准打造知识产权保护高地。要加强制度约束，加大侵权假冒行为惩戒力度，全面强化知识产权保护法治保障。加大执法监督力度，加强专业技术支撑，强化重点领域源头保护。优化协作衔接机制，加强跨部门跨区域办案协作，推动简易案件和纠纷快速处理。健全涉外沟通机制，加强海外维权援助服务和对外交流合作。会议审议并原则通过《关于强化知识产权保护的若干措施》。

会议还研究了其他事项。