外交部发言人耿爽30日说，指责中国导致国内新冠肺炎病例向国外输出的论调既不符合事实，也是对中国人民为防控疫情付出巨大努力和牺牲的不尊重，中国为降低疫情国际传播履行了应尽义务。

当日例行记者会上，有记者问：近期有人指责中国在新冠肺炎疫情暴发初期并未像自己所说那样采取及时有效的防控手段，导致国内新冠肺炎病例向国外输出。中方对此有何回应？

“这种论调既不符合事实，也是对中国人民为防控疫情付出巨大努力和牺牲的不尊重。”耿爽说。

他表示，面对疫情，中方作为世界卫生组织《国际卫生条例》的缔约国，始终本着公开、透明、负责任的态度，采取了最全面、最严格和最彻底的举措，认真履行《国际卫生条例》规定的职责和义务。中方按照《中华人民共和国国境卫生检疫法》和《中华人民共和国传染病防治法》的规定，科学采取并及时调整出境卫生检疫措施，严防疫情跨境传播。

耿爽介绍，1月3日起，中方定期向世界卫生组织及有关国家和地区通报疫情信息。中国海关总署于当天下发了文件，要求各海关采取有针对性的口岸出境卫生检疫措施。

1月20日，中国国家卫健委发布公告，将新冠肺炎纳入《中华人民共和国国境卫生检疫法》规定的检疫传染病管理，纳入《中华人民共和国传染病防治法》规定的乙类传染病，并采取甲类传染病的预防、控制措施。中方据此要求出入境人员配合海关做好体温监测、医学巡查排查等卫生检疫工作。对拟出境人员中出现确诊或疑似病例、有症状者、密切接触者，中方都按照有关规定将相关人员移交地方联防联控机制实施隔离、留验等后续处置。

1月23日，武汉暂时关闭机场、火车站等离汉通道。此前，中国海关对于有发热等症状的出境旅客，均采取劝导暂缓出境或移交指定医疗机构进行诊治等方式妥善处置。

1月23日起，中国全国口岸对所有出境疑似病例均实施新冠肺炎病毒核酸检测。中方均将每日检出的阳性案例向世卫组织通报，便于各国及时开展疫情研判等工作。

1月25日，中国海关总署启动实施出境健康申报，要求所有出境人员向海关卫生检疫部门进行健康申报，如实填报个人健康状况和旅行史等。

1月30日，世卫组织总干事召集突发事件委员会会议，宣布疫情构成国际关注的突发公共卫生事件。当时，中国境外确诊病例只有82例。美国和欧洲分别只有5例和10例，且没有死亡病例。

耿爽说，这些只是中方为遏制疫情蔓延采取防控措施的一部分。疫情发生以来，中方始终跟时间赛跑，与病毒作战，不断细化强化疫情防控措施，打好疫情防控阻击战。中国政府和人民克服巨大困难，付出巨大牺牲，在做好国内疫情防控的同时，也为降低疫情国际传播履行了应尽义务。

“我还清楚地记得，现在对中国进行无端指责的个别国家前段时间还在对中国抗击疫情表示赞赏。他们的话言犹在耳，但现在就翻脸不认账。我不知道是中国做错了什么，还是他们想刻意隐瞒、回避什么？”他说。

新华社北京4月30日电（记者 朱超）外交部发言人耿爽30日就“新冠肺炎疫情对全球粮食安全可能造成的影响”回答记者提问时说，面对疫情“黑天鹅”，国际社会应当齐心协力，谨防粮食安全问题“灰犀牛”。

耿爽在当日例行记者会上说，粮食是人类生存之本。粮食安全是一个国家稳定发展的前提，也是各国人民的基本诉求。新冠肺炎疫情对全球粮食安全的影响已成为当前国际社会普遍关注的问题之一。

他说，世界各国在做好本国疫情防控、维护全球公共卫生安全的同时，应当努力稳住本国的粮食生产、维持农业生产秩序；维护粮食供应和价格稳定，减少贸易限制，保障全球粮食供应链的通畅；支持联合国粮农组织等国际组织发挥作用，加强粮食生产信息共享、经验交流、技术合作、政策协同；切实提高对发展中国家尤其是最不发达国家的资金和技术支持，帮助他们提升粮食安全保障水平，维护全球粮食安全。

他说，作为世界上最大的发展中国家和负责任大国，中国长期以来一直积极参与世界粮食安全治理，中方向亚洲、非洲、拉美和加勒比地区、太平洋岛国派遣了大批专家和技术人员，向有关国家提供力所能及的援助，已经成为联合国粮农组织南南合作框架下资金援助最多、派出专家最多、开展项目最多的发展中国家。

耿爽介绍，新冠肺炎疫情发生后，中方积极响应粮农组织倡议，回应相关国家要求，派出蝗灾防治工作组赴巴基斯坦协助开展工作，分享有益经验，援助治蝗物资，取得了积极效果。中方还计划向同样受到蝗灾影响的东非国家提供技术支持和物资援助。中方在联合国、二十国集团等多边场合积极建言献策，与各方携手维护国际粮食产业链的稳定和安全，避免出现区域性粮食危机，为各国人民追求更大的发展提供坚实支撑。

耿爽说，中国自古就有“民以食为天”的说法。粮食安全是稳定民生国运的压舱石，是世界和平发展的重要保障，也是国际社会落实联合国2030年可持续发展议程的重要内容。维护全球粮食安全，各国休戚与共。“中方愿继续同各方加强合作协调，在共抗疫情的同时，为维护全球粮食安全作出不懈努力，为推动构建人类命运共同体作出新的贡献。”

相关新闻

中韩建立人员往来“快捷通道”

新华社北京4月30日电（记者 朱超）外交部发言人耿爽30日说，中韩两国29日举行了联防联控合作机制第二次视频会议，最重要的成果是宣布建立中韩重要商务、物流、生产和技术服务急需人员往来“快捷通道”。

耿爽在当日例行记者会上说，新冠肺炎疫情发生以来，中韩两国始终风雨同舟、守望相助。根据两国元首达成的重要共识，中韩率先成立了外交部门牵头、多部门参与的联防联控合作机制，加强抗疫合作，取得显著成效。机制成立以来，中韩双方继续在防疫物资供给及援助等方面开展暖心合作，并保持着相互病例“零输出”的纪录。“这支持了两国抗疫大局，也为国际抗疫合作树立了典范。”

他表示，中韩互为重要近邻和重要经贸合作伙伴。“快捷通道”旨在在确保疫情防控前提下，为中韩重要的复工复产急需人员往来提供便利，维护发展两国经贸合作，保持两国产业链、供应链稳定畅通。双方都认为，建立“快捷通道”将助力中韩两国更好地统筹推进疫情防控和经济社会发展，也有利于地区乃至全球产业链、供应链的稳定运行。

耿爽介绍，中韩“快捷通道”安排的总原则是对等互惠。由于两国防疫要求并不完全相同，所以具体措施也不是机械的完全对应。具体而言，中方首批将有十个省市适用“快捷通道”办法，有需要的韩方企业需要提出申请并经审批同意。此后，相关韩方人员可以按规定申请来华签证，经过健康监测、检疫检测合格，可以缩短入境后的隔离时间，其后总体按闭环原则全程接受有效管理。希望适用“快捷通道”的中方人员须向韩国驻华使领馆申办签证同时申请免除隔离，如符合韩方审批条件且出境前、入境后检疫检测合格，可以免除隔离，接受韩方动态防疫管理。

“疫情防控常态化背景下，中韩建立‘快捷通道’是一项创举。”耿爽说，双方将加强沟通协调，结合两国疫情形势和防控政策不断调整完善相关方案。

他说，疫情当前，世界各国应当携手合作，共同努力。中方愿同包括韩方在内的国际社会一道，进一步加强抗疫合作，为早日战胜疫情、维护地区和全球公共卫生安全、稳定世界经济作出积极贡献，共同构建和谐美好的人类家园。