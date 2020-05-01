热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

高中风险地区来京就医人员须遵守隔离观察规定

2020年05月01日08:42 来源：北京日报

昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市卫健委新闻发言人高小俊介绍，响应级别调整后，本市各医疗卫生机构将严格落实“三防四早九严格”，健全常态化防控机制，近期，本市核酸检测的日检测能力将提升到5万份以上。

疫情防控进入常态化，医疗机构仍要继续保持警觉性、敏感性。卫生健康部门要求各医疗机构要坚持对入院人员开展体温监测、流行病学史问询和健康码识别；安排有经验的感染性疾病科或相关专业医师、护士充实预检分诊力量；预检分诊筛查出的疑似患者，由专人陪同按照指定路线前往发热门诊排查。加大对发热门诊、内科门诊、儿科门诊、急诊、重症监护室、呼吸病房、产科、老年病房、血液病科、口腔科等高风险科室医务人员培训管理，及时发现、严格管控可疑病例。医疗机构内，保持“一米线”制度，提倡患者家属视频探视患者，面对面探视的时间控制在半小时以内，并保持安全的探视距离。严格控制医疗机构工作人员去中高风险地区出差，减少不必要的人员流动。对护工实施闭环管理，严禁护工串科、扎堆聊天。

5月底前，二、三级医院病床使用率控制在70%左右；6月后，视疫情情况酌情控制病床使用率，原则上不加床，控制住院病人密度。今后，医疗机构将继续对新冠肺炎病例和密切接触者、发热门诊就诊人员、急需住院治疗患者以及陪护人员等全部进行核酸检测；对具有诊疗方案规定的流行病史、典型呼吸道症状，或胸部CT病毒性肺炎典型表现的普通门急诊就诊患者进行核酸检测。外地进京就医人员，如果来自高中风险地区，必须要遵守北京疫情防控的隔离观察规定。全市设有发热门诊的二级综合医院以及具备资质的专科医院，将逐步开展核酸检测。

(责编：崔元苑、许心怡)


推荐阅读

世界免疫周：专家解读疫情期间如何安全接种疫苗   疫情期间一些关于卡介苗、肺炎球菌疫苗对新冠肺炎有保护效果的传言，是否确有依据？世界免疫周期间，复旦附属儿童医院传染科主任、疫苗接种评估主任曾玫，苏州市疾控中心传染病防制科科长栾琳围绕群众关心关注的疫苗接种问题接受了人民网记者采访。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn