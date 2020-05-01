高中风险地区来京就医人员须遵守隔离观察规定

昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市卫健委新闻发言人高小俊介绍，响应级别调整后，本市各医疗卫生机构将严格落实“三防四早九严格”，健全常态化防控机制，近期，本市核酸检测的日检测能力将提升到5万份以上。

疫情防控进入常态化，医疗机构仍要继续保持警觉性、敏感性。卫生健康部门要求各医疗机构要坚持对入院人员开展体温监测、流行病学史问询和健康码识别；安排有经验的感染性疾病科或相关专业医师、护士充实预检分诊力量；预检分诊筛查出的疑似患者，由专人陪同按照指定路线前往发热门诊排查。加大对发热门诊、内科门诊、儿科门诊、急诊、重症监护室、呼吸病房、产科、老年病房、血液病科、口腔科等高风险科室医务人员培训管理，及时发现、严格管控可疑病例。医疗机构内，保持“一米线”制度，提倡患者家属视频探视患者，面对面探视的时间控制在半小时以内，并保持安全的探视距离。严格控制医疗机构工作人员去中高风险地区出差，减少不必要的人员流动。对护工实施闭环管理，严禁护工串科、扎堆聊天。

5月底前，二、三级医院病床使用率控制在70%左右；6月后，视疫情情况酌情控制病床使用率，原则上不加床，控制住院病人密度。今后，医疗机构将继续对新冠肺炎病例和密切接触者、发热门诊就诊人员、急需住院治疗患者以及陪护人员等全部进行核酸检测；对具有诊疗方案规定的流行病史、典型呼吸道症状，或胸部CT病毒性肺炎典型表现的普通门急诊就诊患者进行核酸检测。外地进京就医人员，如果来自高中风险地区，必须要遵守北京疫情防控的隔离观察规定。全市设有发热门诊的二级综合医院以及具备资质的专科医院，将逐步开展核酸检测。