北京市体育健身场所实行“绿码”准入制

昨天，北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市体育局副局长杨海滨介绍，本市坚持从低风险场所、不接触无对抗运动项目开始，逐步推进体育健身场所开放。所有进场健身人员应扫描“北京健康宝”等软件，实行“绿码”准入制。室外、室内体育健身场所篮球、足球、排球等团体项目及柔道、拳击、散打等对抗项目暂不开放。

据介绍，本市在严格落实疫情防控措施和满足安全生产要求的条件下，安全有序推进体育健身场所开放。开放的基本前提是体育健身场所要自觉承担防控主体责任，并严格落实各项防控措施。严格按照市有关部门要求，坚持从低风险场所、不接触无对抗运动项目开始，逐步推进开放。

各类体育健身场所应对员工（含社会体育指导员、教练员等）严格落实本市对返京人员医学观察要求，严禁未按要求隔离期满人员上岗，实行员工健康状况报告制度，对所属员工进行防疫知识培训和健康教育，加强个人防护。所有进场健身人员应扫描“北京健康宝”等软件，实行“绿码”准入制，落实体温检测、实名登记等措施。对拒绝接受扫码、体温检测或体温异常者，谢绝入场。健身人员应坚持科学佩戴口罩，随身携带口罩，根据不同场景正确佩戴口罩。

各类体育健身场所应控制人员规模和密度，实行健身人员电话、网络预约制，进行限流管控，同时段相邻健身人员应保持安全距离。每日开放期间，要加强场地巡查和人流动态监控，发现有健身人员密集的情况，及时劝导疏散。同时，应建立科学、规范、及时、有效的疫情防控应急预案，发现有新冠肺炎症状的人员，应立即采取暂时隔离措施，及时与当地疾控部门联系，立即启动应急处置预案。

室内体育健身场所每日营业前后应优先打开窗户采用自然通风，每天通风不少于3次，每次30分钟，有条件的可以开启排风扇等换气装置以加强室内空气流动；使用集中空调通风系统时，应保证集中空调系统运转正常，关闭回风系统，采用全新风运行，确保室内有足够的新风量。体育健身场所每日对场地硬件设施、健身器材、公共用品用具等进行预防性消毒，公用物品、公共接触物品或部位要加强清洗和消毒。

室外体育健身场所坚持不聚集和保持安全距离，人均运动面积不小于2.5平方米。室内体育健身场所严格落实从业人员健康监测、健身人员分时预约、人员信息登记、体温测量、佩戴口罩、控制人员流量和密度、场所保持通风、设施器材消毒等防控措施。运动过程中保持不小于1米的安全距离，人均运动面积不小于4平方米。游泳场馆、利用地下空间建设的体育健身场所及各类健身场所的淋浴设施暂不开放，其他室内体育健身场所可恢复开放。有关体育项目的培训、健身辅导、团体操课等集体活动在保证人员不聚集和保持安全距离的前提下，按照不超过平时培训人数的75%组织开展。室外、室内体育健身场所篮球、足球、排球等团体项目及柔道、拳击、散打等对抗项目暂不开放，其他体育项目可有序开展。

杨海滨表示，根据疫情防控形势变化和有关要求，结合体育健身场所开放过程中存在的突出问题，市体育局将及时对体育健身场所的开放和管理措施做出调整，确保安全有序开放。市体育局将制定专项检查计划，加强对体育健身场所开放后疫情防控落实情况的检查力度。对防控措施落实不到位的体育健身场所，要及时督促整改；对不服从疫情检查或整改效果不好的健身场所暂不开放，欢迎广大体育健身爱好者和市民对体育健身场所的疫情防控工作进行监督。