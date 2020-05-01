医疗“组团式”援助西藏自治区人民医院五年工作思考

一个国家的医疗卫生水平与广大人民群众的身体健康状况息息相关。近些年，随着国家经济的快速发展我国医疗卫生事业也得到了迅猛的进步。国内医疗技术发展日新月异，人均期望寿命稳步提高。但是，国内各区域间医疗卫生事业水平发展差异相对较大。西藏自治区医疗卫生事业与内地发达地区相比，处于相对落后的局面。为了缓解西藏医疗卫生事业发展相对滞后与当地人民群众对卫生服务需求日益增长的矛盾，2015 年 8 月，中共中央组织部、国家卫生健康委员会等部委决定组织开展医疗人才“组团式”援藏工作。2020 年是医疗“组团式”援藏的第 5 年，回顾这 5 年医疗援藏历程，取得了令人瞩目的成果，明显提高了受援医院整体医疗水平，但同时也发现还有很多需要继续改进的地方。

（陈虎，国家卫生健康委员会医政医管局行风建设处处长；西藏自治区人民医院党委副书记、常务副院长，医疗人才“组团式”援藏工作队领队）

2015年，由北京协和医院、北京大学第一医院、北京大学人民医院、北京大学第三医院构成的国家“组团式”医疗队援助西藏自治区人民医院。医疗“组团式”援藏是全方位的医疗援藏，由 4 家医院组成的医疗队包括了医院管理、临床、医技科室、信息等学科和部门。通过这 5 年的援藏工作，受援医院在医院管理、临床学科建设、医疗技术服务水平、人才培养、服务质量等方面取得了显著的提升。

（朱志峰，北京大学人民医院医务处；西藏自治区人民医院医务处副处长，感控科主任，医疗人才“组团式”援藏北京大学人民医院医疗队队长）

一、医疗“组团式”援藏 5 年取得的成绩

（一）提升受援医院综合管理水平

在医疗“组团式”援藏中向受援医院派驻了多名医疗管理干部，担任受援医院院长及其他管理部门负责人，把现代的医院管理理念和服务理念注入受援医院，采用“创新、精益”等管理方式，全面提升受援医院科学化、精细化、规范化、信息化管理水平，极大地增加了医院的综合服务能力，促使医院向强三甲目标迈进，确保在 2020 年实现西藏自治区人民医院医疗服务能力达到西部地区省会城市“三甲医院”平均水平和“大病”不出藏的目标。

（二）提升医疗服务能力

1.提升临床专科医疗技术水平

医疗“组团式”援藏采用以院包科形式，在临床专科医疗技术水平上精准对接。根据受援医院临床专科水平及发展需求，支援医院派出相关专业的医师，实施精准援藏。援藏 5 年期间，在援藏专家的带领下，开展了一大批医疗新技术、新业务，填补了西藏自治区医疗技术领域的空白。

2.打造优势学科

同时结合受援医院自身医疗技术优势，根据自治区内重点疾病，进一步加强了现有实力较强的临床专科，打造优势学科。医院地处世界第三级，独特的地理环境，催生了医院高水平的高原病研究所；成立了世界上唯一获得国际认证的高原检验实验室。打造优势学科，不仅提高了医院的核心竞争力，而且能更好地满足当地患者不同层次的就医需求。

3.建立远程会诊系统

受援医院借助信息化平台，通过远程会诊系统与北京协和医院、北京大学三家附属医院建立远程网络连接，通过远程会诊、远程查房、远程教学等多种形式实现优势医疗资源共享，促进优质医疗资源下沉，极大提高了受援医院的医疗技术服务能力。

同时，受援医院以自身为纽带，向自治区其他地区基层医疗机构开展远程医疗、健康咨询、健康管理服务，提升基层医疗服务能力水平。

（三）加强医疗人才队伍建设，提升医院教学科研能力

临床教育包括毕业前教育和毕业后继续教育，对于医院的可持续发展极为重要。临床教育是推进医疗人才队伍持续成长进步的重要动力，是医院良性运转的根本保障。“组团式”援藏专家都是来自协和及北医系统的附属医院，这些医院对于临床教学非常重视，援藏专家的临床教学基本功扎实，经验丰富。在援藏医疗工作期间，每位援藏专家与本地的医务人员以师带徒形式建立结对帮扶协议，言传身教，毫无保留的把自己掌握的专业知识、技能传授给本地医务人员。

在完成繁重临床工作的同时，援藏专家还开展了科室小讲课、疑难病例讨论、全院学术交流、举办各种专业学习班培训班和面向基层的会议等各种形式的学术活动，不断提高受援医院医务人员和基层医务人员整体医疗技术水平。

借助“组团式”援藏专家的科研能力，从临床科研课题项目选题、立项、实施、评价各个环节对本地医务人员进行全方位指导，切实提升了本地医务人员的临床科研水平，医院的科研能力得到质的飞跃。援藏5年，西藏自治区人民医院共申请获批国家级科研项目8项，自治区级科研项目 37 项，“组团式”自然基金项目 28 项。

二、“组团式”医疗援藏未来重点方向

（一）进一步加大医院管理干部援藏力度

目前每年的“组团式”医疗援藏，医院管理干部只有 1~2 名，其余都是医疗业务专家。经过 5 年的援藏，受援医院的医疗技术能力得到了极大的提升，与内地的医疗机构临床水平的差距不断缩小。但是，医院综合管理能力还与内地知名三甲医院的现代管理能力存在一定差距。提升医院的综合管理能力，对于一个医院的持续发展极为重要。增加医

院管理干部援藏，可以把内地先进的现代医院管理理念和方法带到受援医院，有效提升医院的整体医疗服务能力。

（二）推行柔性援藏专家政策

目前，“组团式”医疗援藏，仍有部分学科没有覆盖到，建议以后采用灵活性援藏政策，扩大援藏学科及临床专业的覆盖面，在现有援藏机制的基础上，增派医疗专家，进行短期医疗援藏，有针对性地解决受援医院存在的突出问题，补齐医院发展中存在的短板。

总之，“组团式”医疗援藏 5 年，取得的成果显著，为西藏的医疗卫生事业发展做出了贡献，提升了西藏医疗技术服务水平，有效解决了西藏自治区老百姓看病难的问题，切实让老百姓感受到党和政府的温暖。下一步医疗援藏工作将紧密围绕在党中央关于西藏和平稳定发展的大政方针，从大局出发，精准援藏，补齐短板，不断提升医疗服务保障能力，确保 2020 年基本实现“大病不出藏”的目标，为西藏自治区的长治久安，全面建成小康社会发挥积极作用。（朱志峰，北京大学人民医院医务处副研究员；西藏自治区人民医院医务处副处长，感控科主任。陈虎，国家卫生健康委员会医政医管局行风建设处处长；西藏自治区人民医院党委副书记、常务副院长，医疗人才“组团式”援藏工作队领队。）