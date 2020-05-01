境外输入病例近三分之二患者治愈出院

4月30日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，邀请上海市卫生健康委和上海市医疗救治的专家组、援鄂医疗队、疾控中心和上海市社区卫生服务中心相关负责人，介绍上海市疫情防控工作。

国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋在发布会上首先介绍说，4月29日，境外输入现有确诊病例为35天来最低，累计已有近三分之二患者治愈出院。但境外疫情暴发增长态势仍在持续，国内防止疫情反弹的复杂性也在增加。现有本土确诊病例中近30%为重症病例，要继续发挥国家高水平专家作用，全力以赴做好医疗救治。

他表示，五一假期将至，专家提示假期期间应就近、错峰出游，避开人员密集的景点和高峰时段，不扎堆，少聚集，做好个人防护。如旅途过程中出现发热、乏力、干咳等症状，应立即到就近的医疗机构就诊。

谈救治

治疗协作过程中最怕“吵架”

上海市卫生健康委主任邬惊雷介绍，从上海整个情况看，截至昨天24时，发热门诊共接诊接近28万人次，留观隔离17500例左右，截至昨天为止上海共发现339例境内病人，境外输入的共发现308例。

华山医院感染科主任、上海市医疗救治专家组组长张文宏也出席了发布会。他介绍，上海遵循的模式就是多学科合作，遵循循证医学的原则，不断地创新。“国际的抗疫没有结束，我相信无论是中国还是国际上都仍然面临这个巨大挑战，这些经验总结对我们针对下一阶段的抗疫充满了信心。”

针对所有的治疗是如何协作的，张文宏提到，治疗最怕的就是吵架。怎么才能协作好？遵循的是循证医学的做法，我们的多学科在一起，只有大家在基于证据上面的科学讨论才能把我们有效的临床治疗推行下去并且取得最好的结果，在早期我们会大量收集中国在武汉取得的初步的循证医学的证据，包括流行病学，包括治愈率、病死率、高风险因素等等，我们很早就提出来了“一人一策”，根据病人进展的不同阶段提出早期阻止疾病进展到危重症，使我们整体的重症、危重症发生率降低，才能进一步降低病死率。所以多学科的合作是为了降低危重症病人的病死率。基于循证医学的团队我们逐步地推进我们一个新的治疗策略也是阻止了疾病的进展。

谈科普

防疫政策需和公众充分沟通

针对“为什么花这么多时间和精力做科普工作”的问题，张文宏说，疾病靠治已经是太晚了，最好的方法是防。

“我记得我当时讲过一句话‘闷在家里你也是战士’”，张文宏说，“闷在家里”在科学里面的讲法是我们要保持彻底的社交距离，长达两个星期以上可以有效阻断传染病的传播，你们觉得是这样一种表达方式好，还是“闷”一个字表达方式好？

张文宏提到，科普在某种意义上就是把我们很好的防疫策略和公众进行沟通，如果强制性说不许出去，出去必须戴口罩，这种传播方式在传播学上是不会有效果的。

“科普我认为某种意义上是我们所有的专家组把自己的防疫策略和公众进行充分的沟通。在防疫策略的沟通上这种科普就是我们常说的‘授之以鱼不如授之以渔’。在今天的上海、今天的中国，取得巨大胜利的一个主要原因是民众极大地配合了防疫专家和临床专家的建议。”他说道。

关注

“陪你看落日”照片中的患者已出院

在发布会现场，有记者提问，疫情期间一张“陪你看落日”的照片走红网络，一位来自上海的医护人员陪着在武汉住院近一个月的老人静静欣赏一次久违的日落。那个患者康复得怎么样了？

瑞金医院副院长、上海市第三批援鄂医疗队领队陈尔真说，照片中的两位主人翁，一位是来自上海援鄂医疗队的中山医院的刘凯医生，另外一位是武汉的87岁患者小提琴家王欣。

他提到，3月31日上海医疗队完成了任务，准备撤离回上海，“王老先生特地叫家人拿来了小提琴，在病房里拉起了《沉思》这首曲子，为我们医疗队送行，这个场景体现了医患情和战友情，也充分展示了我国人民在这次抗疫过程当中呈现的众志成城、同舟共济、守望相助的抗疫精神。”

他说，王老先生经过积极救治，4月9日顺利地康复出院。

4月23日他完成了医学观察，回到了家里和家人一起生活，当天他就跟我们的刘凯医生进行了视频，他现在非常健康、快乐地生活着。

本组文/本报记者 孟亚旭 刘艺龙