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“中国抗疫经验非常值得借鉴”(患难见真情 共同抗疫情)

本报驻南非记者  吕  强

2020年05月01日08:08 来源：人民网－人民日报

　　“核酸检测结果出现变化怎么办？”“无创呼吸机和有创呼吸机应用时机及指征是什么？”“营养支持在治疗中的标准是什么？”“中医药在新冠肺炎诊疗中有哪些应用经验？”……日前，在埃塞俄比亚最大的新冠肺炎指定救治医院伊卡·科特贝医院，面对当地医护人员的提问，中国援埃塞俄比亚抗疫医疗专家组一一详细解答。

　　当天，专家组考察了医院急诊预检分诊、患者收治通道、医生通道、病房、ICU、手术间、护士站等各个环节，提出改进建议。专家们还从临床病例入手，为当地医护团队提供了取样、防护等现场教学。

　　伊卡·科特贝医院负责人伊西里表示，中国专家耐心为当地医护人员答疑解惑，分享了许多诊疗经验。“中国的成功经验给我们抗疫工作带来了及时和有效的帮助，为我们进一步遏制疫情蔓延增添了信心。”伊西里详细记录了专家组的建议，并与专家组成员互留联系方式，以便随时交流。

　　中国专家组4月16日抵达埃塞首都亚的斯亚贝巴，还带来了医用口罩、防护器材、无创呼吸机等埃塞急需的医疗物资以及经过临床实践检验的中医药。

　　10多天来，专家组同埃塞卫生部、公共卫生研究所，以及非盟、非洲疾控中心、世界卫生组织代表处等交流座谈，走访当地隔离中心、方舱医院、定点收治医院等，现场指导防控和诊疗工作；通过远程平台对170余家医疗机构进行在线培训，就患者追踪、隔离点设置、社区管理、信息技术应用等多方面展开交流，为百余家中资机构以及当地华侨华人开展防疫科普培训。专家组组长曾勇表示，专家组因地制宜、实事求是地开展工作，力求提出符合埃塞国情的防疫方案，让中国经验、中国方案为中埃合作抗疫发挥力量。

　　4月29日，专家组完成在埃塞工作任务之际，中国驻埃塞大使馆、埃塞卫生部及医疗专家组在亚的斯亚贝巴召开联合记者会。埃塞卫生部部长莉亚·塔德塞赞赏中国政府取得积极抗疫成果，感谢中方在援助埃塞多批急需医疗物资基础上，派遣涵盖多个领域的专家组，认为此举充分体现了两国政府和人民的坚定团结与特殊友谊。“中国专家业务精湛、经验丰富、敬业勤奋，在埃塞期间同相关部门开展了富有成果的交流，并就埃塞抗疫现状评估及下一步措施提出了指导意见。期待双方以此为起点，进一步深化两国医疗卫生领域合作，争取抗疫斗争全面胜利。”

　　“中国抗疫经验非常值得借鉴，与中国专家的交流对非洲开展抗疫工作大有裨益。”非洲疾控中心主任约翰·肯格松在非盟总部与专家组交流时表示，中国政府、企业和民间机构等为非洲抗疫提供了大量援助。“期待非洲国家和中国进一步加强交流合作，携手战胜疫情。”

　　（本报约翰内斯堡4月30日电）  


　　《 人民日报 》（ 2020年05月01日 03 版）
(责编：崔元苑、许心怡)


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