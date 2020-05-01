上海：尽最大努力救治患者 发热门诊接诊近28万人次

人民网北京4月30日电 （记者申少铁）国务院联防联控机制30日召开新闻发布会，介绍上海市疫情防控工作并答记者问。

1月24日上海启动重大突发公共卫生事件一级响应。上海市卫健委主任邬惊雷介绍，早在1月初，上海市卫健委第一时间向各个医疗机构发出预警，及时组织专家研判疫情的传播情况，对医院发热门诊的预检分诊、组织流程、能力储备等方面进行督查，同时还对所有发热门诊医务工作者进行专门培训。

社区卫生服务中心在上海三级诊疗体系占很大比例，是疫情防控的重要阵地。上海市在182个社区建立了发热哨点门诊，筛查出了不少发热患者，对于及时地找出病人、发现疑似病例、及时地隔离诊断和治疗发挥了不可替代的作用。数据显示，截至4月29日24时，上海发热门诊共接诊接近28万人次，留观隔离约17500例，共发现339例境内确诊患者。

上海是一座常住人口超过2400万人的超大型城市，且流动人口众多。上海市疾控中心副主任孙晓冬介绍，上海市疾控中心组建了市、区两级疾控中心和社区卫生服务中心的流调疾控队伍，拥有队员近2000人。流调工作细到每一个被调查对象的所有生活轨迹，直到查出感染源和所有病例。

患者救治始终是疫情防控的重中之重。上海第一时间在市公共卫生临床中心和复旦大学附属儿科医院启动了集中收治，抽调重症监护、传染病学、呼吸科等专家资源和护理团队，开展集中救治。此外，还为集中收治医院配备了中医和心理医生。对于收治的600多名患者提出“一人一策”救治方案。

作为国际化大都市，上海防控输入性疫情压力较大。疾控部门协助口岸对入境人员进行百分之百的核酸检测，并对密切接触者进行摸排和追踪，目前已追踪了近160个航班6000多名密切接触者。

据介绍，截至4月29日24时，31个省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例619例，其中重症病例41例；累计治愈出院病例77610例，累计死亡病例4633例，累计报告确诊病例82862例，现有疑似病例10例。当日新增确诊病例4例，均为境外输入病例；新增无症状感染者33例，其中境外输入2例；新增疑似病例3例，均为境外输入疑似病例；当日新增治愈出院病例32例，重症病例减少9例。

《 人民日报 》（ 2020年05月01日 02 版）