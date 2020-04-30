逆行担当使命 热血书写忠诚

“如果我不是一名医者，不是一名共产党员，也许我可以选择。可是，这些只是如果……对我而言，灾难面前别无选择！”

“灾难面前别无选择……”这是医者的使命，是共产党人的担当，是广元市中心医院呼吸与危重症科主任曾茄义无反顾奔赴前线的唯一抉择。

曾茄是一名中共党员，是广元市中心医院呼吸与危重症科主任、主任医师。从医近20年来，他始终不忘医者初心使命，扎根临床，潜心医学，开拓创新，科学管理。担任中国肺癌防治联盟肺癌内镜筛查与诊治委员会委员、四川省预防医学会呼吸系统疾病防治分会常委、四川省医学会内科学专委会委员、四川省医学会呼吸专委会哮喘学组委员等职务。其科研学术成果先后三次荣获广元市科技进步奖二等、一次荣获三等奖，其科技论文获得广元市科协优秀科技论文奖一等奖一次、三等奖一次；荣获川北医学院“三育人先进个人”称号、广元市优秀科技工作者称号；被广元市卫健委表彰为“优秀党务工作者”、多次被广元市中心医院评选为优秀共产党员、先进个人、医疗质量管理先进工作者、广元市第三届“广元名医”。

新型冠状病毒肺炎疫情发生后，曾茄主动请缨支援湖北。进入武汉市红十字医院半个月以来，他发扬特别讲政治、特别能战斗、特别能吃苦、特别能奉献的精神，带领医疗队员日夜奋战在荆楚大地疫情防控与医疗救治最前线，以实际行动践行共产党人的使命与担当，诠释着四川医者大爱无疆、感恩奋进的伟大精神，为坚决打赢新型冠状病毒肺炎疫情贡献力量。

义无反顾 面对灾难毅然前行

生命重于泰山，疫情就是命令，防控就是责任。

“灾难面前，我是党员必须去……” 1月25日，广元市中心医院转发四川省卫健委组建第二批医疗队支援湖北医疗队的的通知后，身为广元市应对“新冠肺炎”医疗专家组成员的曾茄同志不假思索，拿出电话就向医院党委报名出征武汉。

“我加过多次突发公共卫生事件及应急事件的救治……”电话中，曾茄坚定地向院党委报告：我先后参加过2003年抗击非典疫情战役、2009年甲流感重症病人救治，担任过2016广元市白龙湖沉船实践救治专家组组长，我到前线更能发挥专业优势治病救人。

在曾茄的带领和鼓舞下，他所带领的呼吸与危重症医学科医护人员纷纷请战支援湖北。

“儿子，是党培养了你，你应该去……”当天，曾茄镇重将自己支援湖北的选择告诉自己80多岁的父亲后，这位年老多病的离退休军人、老共产党员对儿子的决定大加赞赏。

勇挑重任 不断夯实基层战斗堡垒

1月28日，广元市支援湖北医疗队出征之际，市卫健委将这支由广元25名精兵强将组建的支援湖北医疗队临时党支部书记、医疗队队长的双重重任托付到曾茄同志肩上。

“我是党员、支部书记、医疗队长，我一定会扛起这份责任，不忘初心，牢记使命，带好团队，决胜疫情，平安凯旋!”广元市卫25名医疗队员举行的出征壮行仪式上，曾茄从市领导手中接过队旗铮铮誓言：一定要带领整个医疗团队，完成战“疫”任务；同时要保证全部队员良好的工作生活状态，不负重托，战胜疫情!”

抵达武汉当晚，曾茄立即召开临时党支部扩大会议，第一时间把党的旗帜插在防控疫情的第一线，夯实基层党组织的战斗堡垒，凝聚抗疫队员精神力量，激发全体队员的战斗意志，为打赢疫情防控阻击战提供强大的组织保障。

在武汉援助期间，曾茄以其出色的组织能力和专业水平，被四川省卫健委第二批援助湖北医疗队临时党委任命为临时党委委员，肩负起四川省第二批医疗队临时党组织重任。

一个支部就是一座堡垒，一名党员就是一面旗帜。没有硝烟的战场上，曾茄充分发挥广元市援助湖北医疗队临时党支部战斗堡垒作用，时刻不忘组织学习，工作之余通过微信、网络组织党员不断学习专业知识、通过“学习强国”不断加强自身思想教育；时刻关注思想积极向上、工作认真负责的同志，吸引他们向党组织靠拢。在疫情防控攻坚前线中，广元医疗队伏籽桥、巨森、赵慧、高斌、罗振宇、母芳等12名医疗队员在驻地写下入党申请书，誓用战火淬炼广元医疗队员的使命与担当。

2月6日晚，广元医疗队临时党支部召开支部大会，全体党员一致同意火线入党的12名医疗队员成为中国共产党入党积极分子！

不辱使命 困难面前身先士卒

经过短期防护培训，广元医疗队25名队员熟练掌握了防护培训的各项要领。

“今天第一天上班，党员跟我作为先遣队打头阵……”1月30日清晨6点，阴霾笼罩的武汉寒气袭人。天还未亮，曾茄早早起床，带领党员身份的医疗队员率先进入武汉市红十字会医院，了解环境，熟悉流程。

环境不熟悉，医疗流程不合理、治疗方案不规范、院本部一些医护人员被感染……刚踏进红十字医院，诸多的困难不断袭来。

“困难不可怕，大家跟我上！”曾茄身先士卒，整合医疗资源，重建重症病房，规范医疗流程，明确人员分工，严格按照标准重新建设重症病房，广元重症医学科医疗队员的到达，为红十字医院的重症患者救治创造了条件，并以其熟练地业务素养和过硬的政治素养，分组与四川大学华西医院、四川省人民医院等共同接管了武汉市红十字会医院阳性重症病区和阴性重症病区的医疗救治任务。

战区的工作生活十分艰苦，医疗队员们进入工作岗位后，至少在长达8个小时的时间诶不吃食物、不喝水、不大小便，也没有休息场所，严实防护服让队员们浑身上下冒汗。一些队员还因防护用品过敏出现皮肤破损、红肿、皮疹、炎症。

作为队长，曾茄除了参与一线值班，带组收治病人，负责病区查房、拟定治疗方案、抢救危重病人、开展高流量氧疗及无创或创呼吸机的治疗，工作任务十分繁重。还要时刻关心每位医疗队员的生活、身体健康情况，开展心理疏导，对战友进行心理减压；作为支部书记，他要对医疗队的党员和非党员进行思想教育，带领医疗队员发扬“智勇坚定、排难创新、团结奋斗、不胜不休”的红军精神，在疫情防控斗争中当先锋，做表率，履职尽责，展现广元人精神。

“尤其是看到红十字医院一些医务人员感染后，我感到心头的压力格外巨大，肩上的责任格外沉重。”出征至今，曾茄时刻不忘出征前的庄严承诺，那是市委市政府对他这个书记和队长的重托。曾茄要求每一位队员必须严格操作流程，遵守医院管理，同时每3天召开一次支部扩大会议，每一位队员轮流发言，探讨工作经验，交流工作心得，及时查漏补缺，确保25位战友“零感染”和生命安全。

“灾难面前别无选择！”面对肆虐的疫情，身为共产党员的曾茄选择了迎难而上，牢记使命，主动担当，冲锋陷阵，与病魔抗争，与死神战斗。以自己沸腾的热血，挥毫书写对党和人民的无限忠诚，以自己的实际行动诠释医者“救死扶伤、大爱无疆”的伟大情怀，践行共产党员的铮铮誓言。