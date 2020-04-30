复工复产复学病毒不复燃 高济健康pro小程序上可预约核酸检测

24小时出具核酸检测报告 覆盖48个城市

预约、采样、检测、报告一气呵成。最快24小时出具报告。

4月28日，高济医疗在其提供线上线下一体化健康服务平台——高济健康pro小程序上线了新冠病毒核酸检测服务。此次，高济医疗携手爱康国宾、迪安诊断、善诊等业内权威检测机构，助力全国复工、复产、复学的顺利开展。

据了解，此次高济医疗推出的核酸检测服务覆盖了北京、上海、广州、天津、深圳、南京、杭州、合肥、西安、昆明、哈尔滨等48个城市，随着合作商名单的不断扩增，核酸检测服务将覆盖更多城市和地区。除了线上的快速匹配，高济医疗凭借自己近万家药店线下广泛的覆盖范围，可以帮助就近社区和居民，尤其是不惯使用手机的中老年人在线上预约核酸检测服务，更好满足防疫常态化下对重点人群应检尽检，对复工复学的人群愿检尽检的需求。

大规模开展核酸和抗体检测，是全球性抗疫关键

随着五一出行、复工返校等日常生活和生产秩序的逐渐恢复，随着各地确诊病例和疑似病例的全面清零，人们通过核酸检测来追踪无症状感染者的，对复工复产复学有利，也有利于迅速确认个人健康状况，打消顾虑和焦虑，让家人、朋友和同事放心。而新一轮病毒检测的高潮正在全球掀起，在这场看不见硝烟的世界大战里，越早发现病毒，越能有效控制病毒扩散。

4月22日，中共中央应对在应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议上指出，“做到‘四早’，首要是早发现。做好常态化防控要加快提升检测能力，大规模开展核酸和抗体检测。这既有利于精准防控、维护群众健康，又有助于人员合理流动、推动全面复工复产。……要加快提升检测技术，抓紧增加更简便、更高效准确的检测设备生产，广泛配备到医院、口岸等继续方面，扩大商业化应用，做到对重点人群应检尽检，对复工复产中的人员聚集的单位、场所优先做到愿检尽检。”

?高济医疗快速响应国家号召，仅用一天时间对接多家顶尖检测机构，开发、上线核酸检测预约服务，迅速向全网用户推出。为了方便消费者，高济健康pro小程序上，还创新了可以根据用户具体地理位置选择核酸检测采集点；并推出家庭包、团购包、拼团等套餐服务；根据人群特点匹配防护产品物资套餐等等。另外，通过升级“核酸检测+IgM/IgG抗体检测”联合筛查套餐，可以帮助识别无症状或轻症感染人群，更早、更精准发现早期感染者，有利于疫情的控制。

科技战疫 多方位阻击疫情保卫战

核酸检测，是科技战疫的重要方式。将守护大众健康作为使命的高济医疗，一直坚信科技向善能解疫情之困。自1月疫情爆发至今，高济旗下的超大型连锁药店就身处抗击疫情的第一线，不仅第一时间调集物资捐赠了大量口罩、消毒液、防护服等防疫物资，还运用大数据分析、智能化运营和调配物资采购、运输、分发、门店保障等来保护防疫物资供应的“生命线”。

作为后方战场主力，高济医疗更是在1月31日上线了全国第一个可以在线预约口罩和其它紧缺医疗物资的平台，预约系统虽然仅用一天时间就上线，但用户体验和系统稳定性受到政府和老百姓的称赞，更被成都、大连、滁州、开封、信阳等地政府直接官方使用，通过科技赋能和创新的手段减少居民聚集感染的风险。

高济医疗在疫情期间还火速上线了在线处方、线上下单、送药到家和互联网医院义诊、直播等服务，保证了消费者和患者足不出户就能在线进行健康咨询、慢病管理、用药订购等服务，尤其是为特慢病患者提供了很大帮助。

供应链智慧物流体系、互联网技术等等不仅帮助高济医疗打了一场高效协同的多方位阻击疫情的保卫战，创新驱动、快速研发、科技赋能了高济旗下万家连锁药店，提高了它们的专业服务能力和整体效能，让科技守护大众健康的力量得以集中展现，也为后疫情时代高济医疗的科技化发展和智慧医疗行业的发展起到了典范作用。