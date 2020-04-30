国家卫健委：守好边境口岸防线

在昨天举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委新闻发言人米锋介绍， 4月28日，各省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例22例，当日，全球累计确诊病例接近300万例，累计死亡病例超过20万例。部分国家病例增长较快，给我国“外防输入”带来新挑战。要守好边境口岸防线。

最新疫情数据显示，4月28日零时至24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例22例，其中21例为境外输入病例，1例为本土病例（广东1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例2例，为境外输入疑似病例（内蒙古1例，上海1例）。当日新增治愈出院病例23例，解除医学观察的密切接触者627人，重症病例数无变化。湖北无新增和现有确诊、疑似病例。

境外输入现有确诊病例553例（含重症病例22例），现有疑似病例7例。累计确诊病例1660例，累计治愈出院病例1107例，无死亡病例。

截至4月28日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例647例（其中重症病例50例），累计治愈出院病例77578例，累计死亡病例4633例，累计报告确诊病例82858例，现有疑似病例10例。

当日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者26例，其中境外输入无症状感染者5例；当日转为确诊病例1例；当日解除医学观察29例（境外输入4例）；尚在医学观察无症状感染者993例（境外输入131例）。

米锋表示，4月28日，全球累计确诊病例接近300万例，累计死亡病例超过20万例，部分国家病例增长较快，对我国“外防输入”带来新挑战，要继续加强航空和陆路口岸防控措施，提高核酸检测、流行病学调查、集中隔离、医疗救治等能力，守好边境口岸防线。（记者 刘欢 任敏）