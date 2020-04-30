疾控：重点人群重点场所仍需戴口罩

响应级别调整，市民该如何做好健康防护？昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市疾控中心副主任庞星火发布健康防护指引，建议市民坚持科学戴口罩，随身带口罩。除重点人群、重点场所和学校校园限制措施外，户外环境原则上可不戴口罩。建议北京市居民不去境外及国内高中风险地区出差旅游。

庞星火介绍，8类重点人群依然需要戴口罩。包括新冠肺炎确诊病人、疑似病人、无症状感染者及其密切接触人员，康复期出院病人，以及入境人员(从入境至隔离期满)。居家隔离或健康监测对象及其共同生活的家人。出现发热、咳嗽、咽痛、鼻塞、流涕、打喷嚏等有呼吸道症状的人，或与上述人群接触的人。孕产妇、儿童、65岁以上老人、患有慢性基础疾病、抵抗力较低等体质弱并需前往公共场所的人员。赴医院就诊或陪同他人赴医院以及探望病人的人员。看护老人、婴幼儿和长期卧床人员的家庭护理人员。医疗卫生、安保执法、公共服务等频繁接触不同人群的工作人员。乘坐各类公共交通工具或公用电梯的人员。

在重点场所，市民仍然需要戴口罩。包括社区和单位进出口等人员密集区域；汽车站、地铁站、火车站、机场等公共交通场所；商超、宾馆、批发市场、银行网点、业务大厅、餐饮行业、美容美发等商业服务场所；展览馆、美术馆、图书馆、博物馆等公共服务场所；养老院、福利院、救助站等相关特殊场所；人员密集、通风不良的办公区域、会议场所、生产作业区域；与不了解健康状况的人员接触距离小于1米的任何环境或场所。

在学校校园中，教室内的授课教师和听课学生，校内教职员工（含后勤保障、保洁、安保人员）以及进入校园内的外来访客，均需戴口罩。

庞星火说，二级应急响应下，除以上规定的重点人群、重点场所，以及学校校园限制措施外，户外环境原则上可不戴口罩或根据自身状况决定。口罩在弄湿或弄脏时及时更换，废弃口罩不随地乱扔，放置随身塑料袋中按生活垃圾分类处理。

健康防护指引建议北京市居民不去境外出差旅游；不建议去国内近14天内有病例的高中风险地区出差旅游；对来自高中风险地区来京人员坚持医学观察14天。（记者 贾晓宏）