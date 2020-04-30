北京全力以赴做好常态化疫情防控

应急响应机制从一级响应调整到二级响应，是不是可以松口气了？昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市政府副秘书长陈蓓表示，响应机制的调整绝不意味着防控工作标准降低、防控力度减弱，而是对防控工作提出了新的更高要求。本市全力以赴做好常态化疫情防控，重点人群“应检尽检”。

陈蓓表示，首都疫情防控不同于其他地区，要做好应对较长时间疫情的思想准备和工作准备，全力以赴做好常态化疫情防控，防止疫情二次暴发、卷土重来。要继续常抓不懈，加固薄弱环节，排除各类风险隐患。境外输入和本地反弹风险都不容低估，防控任务依然艰巨繁重。相关方面要严格落实“四方责任”，履行好主体责任、属地责任，密切关注疫情变化，坚持“三防”“四早”，即防松劲、防漏洞、防反弹；早发现、早报告、早隔离、早治疗。

响应机制调整后，本市仍将严格进行社区管控，继续实行封闭式管理，加强健康监测。社区需要持续抓好全天候值守、出入证实名制管理、信息登记、完善健康宝绿码支撑等措施，紧盯看住居家重点观察人员，及时发现问题，快速处置。围绕社区防控的重点领域和关键环节，弥补短板、完善措施、一盯到底。

本市将继续发挥公安检查站“关口”作用，持续保持最高等级查控，持续防输入和防拥堵，做到逢车必查、逢人必核、逢人必测。进一步强化信息共享，密切和周边省市协作配合，坚持“数据支撑、严管严控、分类处置、闭环管理”。

目前高三学生已经返校，初三学生即将返校。本市将严格学校常态化管理，落实入校测温、晨午晚三检等防疫要求，严防带病返校；实行小班教学、错时作息、“两点一线”上下学等安排，校内校外一起抓，严防校外输入风险，严格封闭式管理，做好食堂、宿舍、教室、卫生间等人员密集场所通风消毒。

复工复产对标新要求，严格落实复工复产指引，细化防控措施；依托“北京健康宝”，加大“一码通行”力度；夯实各方责任，加强监督检查和风险排查，堵塞漏洞；清理开复工前置审核审批程序，问需于企、问难于企，推动复工复产向达产达效转变。

落实常态化监测，对重点人群做到“应检尽检”，坚持对新冠肺炎病例和密切接触者、急需住院治疗患者、经北京口岸入境人员、武汉返京即将解除隔离观察人员、高中风险地区返京人员等重点人群全部进行核酸检测，对医务人员和公安干警等公共服务人员以及餐饮服务人员等人群，按照自愿、预约原则实施“愿检尽检”，通过全面提升检测筛查保障能力，落实及时发现、快速处置、精准防控、有效救治的常态化防控要求。

就医方面，本市将建立实名制预约常态机制，坚持非急诊全面预约，急需住院人员收入过渡病房，全部进行核酸检测。严格落实勤通风、测体温、严探视、少聚集、“一米线”等措施，加强对出院复阳者及无症状感染者筛查和治疗，严格院感防控升级版措施，彻底阻断传播风险。

境外返京人员仍将严格管理。陈蓓说，本市居民原则上不去境外出差旅游。要紧盯境外返京人员这一重点群体，严格“双全”管控，建立口岸城市联防联控机制，严格管控标准，形成筛查—诊断—报告—隔离—观察—解除环环紧扣的细化衔接，落细落小从境外到国门、从国门到家门的闭环管理措施。

响应机制调整后，本市仍将严格落实“四方责任”，属地、部门、单位、个人各尽其责，建立防控工作共同责任体系；坚持单位和个人健康监测报告制度，做到底数清、情况明、措施实、查报准。严格个人卫生管理，落实文明促进条例，倡导健康公约，引导市民改掉陋习，从日常生活点滴做起，养成文明健康、绿色环保的生活方式。提倡勤洗手、常通风、戴口罩、不聚集等健康行为。倡导文明就餐，推广公勺公筷、实行分餐制，禁食野味，减少使用一次性餐具。同时，开展好爱国卫生运动，集中整治公共卫生环境，积极推进物业管理和垃圾分类，打造干净整洁的城市环境。（记者 贾晓宏）