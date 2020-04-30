上海制定《餐饮服务单位分餐制管理规范》地方标准

人民网上海4月29日电 （龚莎）4月29日下午，上海市商务委、市市场监管局、市卫健委、市文明办在K11购物艺术中心举办“寻味魔都”美食节暨“分餐行动”启动仪式，详细介绍“寻味魔都”美食节实施方案、“分餐行动”实施方案，并发布《餐饮服务单位分餐制管理规范》地方标准，发起“分餐行动”倡议，公布一批分餐制示范企业名单。

为了让消费者吃得更安心，本市大力推进分餐制工作，逐步引导大众形成健康用餐方式。目前，全市约30%餐饮企业已经提供分餐服务，部分家庭也积极参与，推广使用“公筷公勺”。为进一步引导餐饮方式转变，通过社会宣传、行业推动，合力推进形成健康用餐新风尚。市商务委、市市场监管局制定了《餐饮服务单位分餐制管理规范》地方标准，提炼、固化本市健康餐饮的经验和做法，规范分餐位上、分派式、自助餐式和公筷公勺自取式四种分餐模式，引导广大市民形成健康的用餐方式。

今天的启动仪式将正式拉开本市“分餐行动”的序幕。希望全市餐饮企业积极响应号召推广分餐制服务，广大市民积极参与使用公勺公筷，让公筷公勺逐步成为千家万户的良好生活习惯，形成健康用餐新风尚。