北京：重点监测45家品牌连锁餐饮企业开复工率超过7成

在28日举行的北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市商务局副局长、新闻发言人刘梅英表示，截至4月27日，北京市商务局重点监测的45家品牌连锁餐饮企业开复工率已超过7成，为72%左右。

刘梅英介绍，疫情对餐饮业等生活性服务业冲击比较大。为此，北京市商务局加大政策支持力度，帮助企业渡过难关。一是在申报2020年度生活性服务业发展项目中，对受新冠肺炎疫情影响严重或在疫情防控工作中保障市民基本生活的重点连锁餐饮（早餐）、菜店（生鲜超市）、便利店等网点设立项目，对其给予房屋租金等支持比例上限由原50%提高至70%。二是依托北京市生活性服务业及商贸流通企业担保平台，建立“助困抗疫绿色通道”，担保费率降至1.5%以下。三是落实好北京市对中小微企业的支持措施，对受疫情影响严重且在京注册的餐饮、便利店、美容美发、家政4类生活性服务业企业以分公司形式设立的连锁直营门店、分公司或门店，符合享受房租减免的中小微企业相关条件要求且承担房租费用的，参照中小微企业房租减免政策执行。

北京市还推动餐饮门店有序复工，保障市民用餐需求，指导餐饮企业积极创新经营方式，大力推广网络订餐和外卖送餐服务，最大限度拓展销售渠道。鼓励餐饮企业通过协商调酬、轮岗轮休、共享员工等方式稳定工作岗位，尽量不裁员或者少裁员。组织100余家餐饮企业2700余个餐厅推广团餐预订，联合北京市市场监管局发布了64家集体用餐配送单位名单和联系方式，全力保障复工复产单位用餐需求。（记者罗鑫）