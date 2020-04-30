当“五一”出游遇上疫情防控，在家“云”游是正解

家住山东青岛的胡女士是一名旅行爱好者，正在计划“五一”去哪玩。在网络热搜里看到“‘五一’或有超9000万人次出游”的消息，第一反应是“惊呆了”。

“真有这么多人要出门吗？担心在景点赶上‘人从众’模式，想想还是家里蹲着好了。”胡女士说。

“五一”假期出游趋势如何？不出门“宅家游”有哪些新玩法？景区如何科学应对客流高峰？科技日报记者就此采访了相关专家。

9000万人次只是预估 景区疫情防控迎来“小考”

在检索“‘五一’假期或有超9000万人次出游”的出处时，记者找到了两条相关的信息。

中国旅游研究院此前发布的《2020年清明节假日旅游市场研究报告》显示，2020年清明假日期间全国国内旅游接待总人数4325.4万人次。

携程最新发布的《2020五一旅游消费新趋势大数据预测报告》预计，在一系列利好加持下，“五一”假期出游人次有望创造新高，总数预计达到清明假期的2倍以上，出现今年首个真正的旅游小高峰。

“尽管不了解‘9000万人次’说法的确切来源，但从清明假期接待人数的统计来看，这个预估应该也不算夸张。”北京第二外国语学院中国文化和旅游产业研究院副教授吴丽云指出，疫情期间受到抑制的旅行需求在“五一”假期有所释放，也是预期中的。

考虑到疫情还没有结束，大部分地区团组跨省游没有放开，吴丽云认为，“五一”假期旅游可能主要集中在省内。如果大量游客都集中在省内热门景区，对景区疫情防控工作将是一场考验，不排除一些景点可能出现过度拥挤的情况。

“对景区而言，最核心的是要做到科学分流，避免出现人群聚集情况。具体而言，要做好相关预案，落实网上预约登记工作，同时联合交通部门，及时发布相关的预警分流信息，交通、旅游、通信等部门应加强合作，及时进行客流疏导。”吴丽云提醒道。

故宫直播、云游敦煌成爆款 在线游或成新趋势

如果出门担心人多，不妨试试宅家“云”游，看看故宫直播，逛逛“云游敦煌”。

日前，在一场聚焦文化遗产保护与传播的线上分享活动上，故宫博物院院长王旭东介绍，4月5日至6日两天，故宫和多家媒体平台合作，推出了3场故宫直播活动，关注量达到2.4亿。

吸睛的不只是故宫。疫情期间，敦煌研究院与腾讯联合推出的“云游敦煌”小程序也引来了众多网友的围观。

“云游敦煌”不仅将敦煌石窟壁画分类呈现，还实现了和用户互动与共创。打开小程序，用户可以从艺术类型、朝代、颜色等维度探索壁画，近距离领略敦煌石窟艺术风采，还可以定制专属敦煌色彩、敦煌石窟主题内容。

据统计，截至4月21日，上线两月的“云游敦煌”小程序在线接待游客1200万人次，相当于甘肃2019年国庆假期全省接待量的一半以上。

敦煌文化绵延千年，如何更好地走近大众，打造敦煌文化时代的新坐标，是敦煌研究院院长赵声良一直在思考的命题。4月13日，“云游敦煌”升级为有声版，首映“敦煌动画剧”。打开动画剧，不仅能欣赏到动起来的“千年壁画”，还能听到来自赵声良等人的倾情配音，感受到敦煌人致力于以新方式传播文化的诚意。

赵声良表示，未来将不断丰富“云游敦煌”官方平台的内容，升级该小程序的用户体验，用大众喜闻乐见的方式，专业且生动地解读那些跨越千年的壁画故事，让更多人了解并喜爱上敦煌文化。

在吴丽云看来，“云旅游”的发展，将成为线下旅游的有益补充，在推动文化和旅游资源的全社会共享的同时，也有望衍生出新的业态，形成新的商业模式。

确保疫情防控安全 文博单位积极“备考”

事实上，针对即将到来的旅游小高峰可能带来的安全隐忧，一些地方的文博部门也在积极“备考”。

疫情期间，陕西省文物保护研究院副院长周萍和同事们一直在为陕西省博物馆公共卫生及安全监测预警平台的研发、测试和运行工作而奔忙。

据介绍，该平台的监测范围覆盖了陕西历史博物馆、秦始皇帝陵博物院、西安碑林博物馆、汉景帝阳陵博物院四家文博单位。

3月25日，陕西历史博物馆恢复开放的首日，周萍和同事们在陕西省文物保护信息技术研究应用联合实验室里通过预警平台密切关注着前方的动态。据悉，截至目前，该平台运行情况良好。

“通过设在入口处的监测系统，观众的体温、面部信息等数据会实时上传至后台，一旦发现体温异常者会及时提醒。同时，存储在云平台的数据，可为后期追溯相关人员的密切接触者提供线索。”周萍介绍道。

（本报记者 唐 婷）