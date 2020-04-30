共抗疫情 受访青年民族自豪感在提升

在抗击疫情的过程中，举国上下同心协力，各行各业的劳动者守土敬业，彰显出国家、民族在面临重大事件时的磅礴力量。经过此次疫情，你的民族自豪感增强了吗？

今年五四青年节前夕，中国青年报社社会调查中心进行的“你怎么看新时代的中国青年”调查显示，此次疫情中，70.9%的受访青年最大感受是人民至上、生命至上。当满分为10分，受访青年给自己的民族自豪感平均打9.57分，生活幸福感平均打9.03分。

此次疫情中，70.9%受访青年最大感受是人民至上、生命至上

在北京某健康类媒体工作的焦俊洁（化名）是湖北人，大学也是在湖北读的。本科学临床医学的她回忆说，“当疫情严重的时候，我同学中很多人直接去了一线。有一个同学就在重症监护病房待着，离病毒最近。但是他说医生不是最危险的，护士才是最危险的。作为医护人员，他们作出了本能的反应，根本没想要得到什么，就是职责所在”。

在此次疫情中，青年最大的感受是什么？调查显示，70.9%的受访青年表示是人民至上、生命至上，70.8%的受访青年表示是医务工作者逆行出征的大爱无疆，70.2%的受访青年看到了青年一代挺身而出、勇挑重担。

“我本科的班长不是湖北人，但他主动报名来援鄂，他是很年轻的90后医生。我就觉得大家一下子就长大了，挑起重担来了。”焦俊洁说，他身边有很多90后媒体工作者，也在这次疫情中表现优秀。

在焦俊洁看来，90后、00后都还很年轻，但他们已经慢慢成长为社会支柱了，“他们拥有炽热的爱国之心，在国家需要的时候就会努力贡献力量。当然，前辈们给年轻人的引导也很重要，这是我们民族文化传承和传递的力量”。

46.6%受访青年感激基层工作者守土敬业

“疫情期间，很多医护人员舍小家为大家，奔赴一线，冒着被感染的风险，帮大家渡过难关，他们太不容易了。”90后蒋春（化名）认为，我们整个国家的调控、调度能力非常强，各行各业的人配合得很好，大家都知道自己的职责是什么，在有需要的时候自觉顶上去，普通民众也是尽量待家里不出去。

调查显示，在疫情中，62.8%的青年意识到要敬畏生命、珍惜大自然的美好，59.8%的青年认为疫情信息披露需要公开、透明，57.1%的受访青年感受到我们国家集中力量办大事的制度优越性，51.0%的青年看到了紧紧依靠人民群众的重要性。

“在疫情面前，中国特色社会主义制度的优势得以充分彰显。”中国人民大学国际关系学院副教授郑云天表示，为应对疫情付出了汗水、鲜血甚至生命的人值得我们感谢，“各行各业的劳动者忘记了危险，本着崇高的职业精神为社会为人民服务，值得我们在心里给他们留下一份沉甸甸的敬意”。

调查中，46.6%的受访青年感激基层工作者守土敬业，41.4%的受访青年感受到身边党员干部负责任、有担当，40.7%的受访青年意识到要化危为机，赢得发展的主动权，40.3%的受访青年意识到平淡生活就是最大的幸福，39.8%的受访青年看到武汉人民的识大体顾大局，37.2%的青年认为不能让好人吃亏。

受访青年给自己的民族自豪感平均打9.57分

调查显示，在满分10分的情况下，受访青年给自己的民族自豪感平均打9.57分。中国青年报社社会调查中心在2019年进行的“五四”调查中，这一打分为9.18分。今年受访青年民族自豪感出现了明显提升。

“年轻人在疫情中去奉献、去感受，自己有了成长，对祖国的认识也更加清晰，可以说是真正感受到了国家的好，感受到作为一个中国人的自豪。”焦俊洁说。

调查中，当满分为10分，受访青年给自己的生活幸福感平均打9.03分，这也比2019年的平均分（8.2分）高出很多。

“在我的成长中，幸福感越来越高，爸妈辛苦付出，供我上学，让我受到更好的教育，我现在可以自己工作赚钱，通过个人的努力来改变生活现状，让生活变得越来越好。”蒋春说。

“经济和社会的稳步发展，让人们的生活有了质的提升，以前不敢想的如今都有可能成为现实，这是切切实实的幸福。”郑云天说，自我价值的实现与社会的进步同步，人们有通过奋斗能逐步实现的目标，有触手可及的惊喜变化，能够感受到国家进步的跳动脉搏，这种春天般的生机活力构成了大家幸福感的深层内核。

调查中，当满分为10分，受访青年给自己的安全感平均打9.46分。2018年中国青年报推出的改革开放40年调查中，这一打分则为7.82分。

郑云天说，祖国给每个中国人的感受，就是慈母一般的“安心”“踏实”“靠谱”。“我经常在朋友圈看到一些留学海外的同学们展示大使馆发放的物资，相信他们比我们更有感触。究其原因，还是缘于我国综合国力的提升，没有坚实的物质基础，任何安全感获得感都很难谈起，这也是马克思主义颠扑不破的科学道理”。

中青报·中青网记者 王品芝 来源：中国青年报