联合国人口基金：未来数月或有700万妇女意外怀孕

联合国人口基金28日公布分析报告说，随着新冠疫情加剧，全球有超过4700万妇女可能无法使用避孕药具，未来数月或将有700万妇女意外怀孕。

报告指出，疫情期间，由于卫生系统不堪重负，医疗设施关闭或仅提供有限服务，许多妇女因担心感染病毒而选择暂时放弃体检。供应链中断也可能导致避孕药具严重短缺，加之妇女长期被困家中，可能无法及时获得避孕药具。

据统计，114个低收入和中等收入国家的4700万妇女可能无法获得现代避孕药具。各国的“居家令”每持续3个月，可能就有多达200万妇女无法使用现代避孕药具。如果“居家令”持续至少6个月，预计将有3100万起基于性别的暴力案件发生。

联合国人口基金表示，新冠疫情还对防止女性割礼的计划和终止童婚的努力造成影响。该机构正与各国政府和伙伴合作，将育龄妇女和女童的需求列为优先事项，并在充满挑战的公共卫生紧急情况下做出紧急反应。（据新华社 记者王建刚）