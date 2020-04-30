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应急响应虽调整 防疫之弦不可松

2020年04月30日08:40 来源：北京商报

　　4月29日下午，北京市在疫情防控发布会上宣布将自4月30日零时起下调防控等级。经过两个多月的日夜鏖战，终于换来了巨大的回报，让人倍感振奋。一时间，这条消息刷爆了北京人的朋友圈，占据了全国新闻媒体的焦点。

　　防控等级下调意味着战“疫”取得阶段性重要成果，但防控等级下调不代表防控力度下降，外防输入、内防反弹压力仍然比较大，防控对象从过去相对静的状态过渡到动的状态，更增加了工作的不确定性。因此，决不能有松口气、歇一歇的想法，要继续绷紧思想这根弦，慎终如始、再接再厉、善作善成，更加精准、保持防控形势总体趋好稳定，推进全面复工复产和经济社会秩序恢复。

　　思想不松绑，行动才不松劲。从疫情排查到加大科研攻关力度，从优化防护物资调配到开展援企、稳岗、扩就业工作，各条战线依然需要坚决做到疫情防控节奏不变、力度不减、尺度不松。将严格社区管控、严格进京检查站管理、严格学校常态化管理、严格复工复产管理、严格落实常态化监测、严格就医管理、严格境外返京人员管理、严格落实四方责任、严格个人卫生管理九个“严格”落实到位，坚持实施外防输入、内防反弹的防控策略，一时一刻不放松，一丝一毫不马虎。

　　防控等级下调，正赶上“五一”小长假到来，给市民生活带来更多便利。但是身心可以放松，自我千万别放飞，仍需做到“通风报信”“口捂遮拦”“漱手就勤”，尽量不要跨省跨市去旅游，要学会“预约旅游”，挑选距离合适、人流适中的地方，确保安全至上，断绝一切聚集性疫情出现的可能。

　　“事不避难，知难不难”，不管“五一”假期的你，是在外“撒欢”还是宅在家用“云端”欣赏如诗如画的祖国美景，都请坚持底线思维，提示家人，互相督促，确保人人都平安；接下来的日子，看似平凡，却充满挑战，它时刻提醒我们要有韧劲，在各自的岗位上，尽己所能，发光发热，做出更大的成绩。岁月不负勤劳人，十分拼搏秋满仓，只要我们勠力同心，一定能迎来抗击疫情的最终胜利。

(责编：许心怡、崔元苑)


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