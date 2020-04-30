赵行健绘

刘 天绘

浙江温州的滨海医学观察点，是全省首个意大利至温州临时航班医学观察点，这里从3月16日起开始接收意大利临时航班回国人员。

在4月9日接收的165名第三批意大利临时航班回国人员中，有113名为留学人员，占比高达68%。

14天的隔离观察期里，面对留学生就疫情科普、隔离细节等提出的一系列问题，观察点开展线上沙龙活动，邀请专家、留学人员代表对留学生关注的热点问题逐一解读、答疑解惑。

由于疫情期间包括意大利移民局在内的不少公共部门暂停办公，学校停课，许多留学生和家长对居留相关问题也存在不少疑惑。针对这一情况，温州市和龙湾区的留学人员和家属联谊会携手米兰华侨华人青年联合会，举办全球关爱留学生行动意大利教育沙龙，邀请专家开办疫情期间留学生居留问题专场讲座，在观察点的留学生参与十分踊跃。

受邀专家就居留条过期、在国内可停留时长、首次办理学生居留、居留卡遗失、学生家长探亲旅游滞留意大利等一系列问题给出了专业解答。这些为留学生量身打造的释疑沙龙大受欢迎，也缓解了不少正处隔离期的留学生的焦虑与担忧情绪。

除此之外，面对偶有发生的紧急情况，医学观察点的工作人员也展示出了极强的应变处理能力，为留学生筑起了一道坚实的安全防护网。

4月10日，在进行基础疾病调查时，一位存在焦虑不安、情绪低落、不愿交流等抑郁症表现的女留学生引起了观察点心理援助组的注意。封闭隔离期间，这样的心理情绪一旦轻视，很可能导致严重后果。观察点立即安排心理医生电话疏导留学生情绪，“一对一”实时关注。与此同时，工作人员也与留学生家属及时取得了联系，共同关注其情绪变化。

然而，这位学生的情绪在隔离期中出现了反复。4月11日凌晨，在通过家属获知该留学生存在轻生倾向后，工作人员立即启动《特殊人群突发疾病应急处置方案》。观察点紧急安排楼层保安敲门确认安全情况，在经本人同意后，两名专业心理医生进入房间与她进行面对面的交流疏导，助其稳定情绪。

直到凌晨4点，在经过两个多小时的专业心理辅导之后，该留学生的情绪才终于稳定下来。考虑到这位学生成长于单亲家庭、其母对其现状极为担心的客观情况，在告知合住风险并签订承诺书后，工作人员决定特事特办、开启“绿色通道”，在第二天紧急安排留学生母亲从省外赶来温州，与女儿一同入住，以便进一步安抚情绪并在身边陪护。

“感谢你们！救了我女儿的命！这也救了我的命……”在工作人员的陪同下见到女儿后，这位母亲早已泣不成声。

4月中旬，滨海医学观察点发起了“表白祖国”创意作品征集活动，得到了留学生们的热烈响应。短短一天时间，就收到了留学生创作的绘画、音乐、视频等作品15件。这些作品里，有微信群中隔空唱响的《我爱你中国》、有用质朴语言书写内心真挚感谢与浓浓自豪的诗歌、有深情朗诵的《我爱祖国》，也有用画笔将对祖国的爱绘于纸上的动人色彩……

“回国真好！回家真好！”这是留学生们说的最多的话，也是对医学观察点所有工作人员最大的肯定。

（配图作者均为医学观察点留学生）