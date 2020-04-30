全球战疫，中国贡献有目共睹

4月8日，满载50个集装箱太阳能板的75019次中欧班列从中国铁路西安局集团有限公司新筑车站驶出。这趟首开列车由陕西省西安市发往西班牙巴塞罗那，全程约1.2万公里。图为列车在新筑车站等待发车。

新华社记者 李一博摄

自新冠肺炎疫情发生以来，习近平主席高度重视，亲自指挥部署，聚焦打赢中国的全民战疫。随着疫情不断发展，全球面临巨大压力。习近平主席在推动抗疫国际合作、在常态化疫情防控中全面推进复工复产以及推动疫苗研发国际合作等方面的精辟论述不断引发关注。中国在这场全球战疫中展现出的治理能力、大国担当与天下情怀赢得国际社会衷心点赞。

“推动抗疫国际合作”

“人类是一个命运共同体。战胜关乎各国人民安危的疫病，团结合作是最有力的武器。”4月16日出版的第8期《求是》杂志发表中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平的重要文章《团结合作是国际社会战胜疫情最有力武器》。

全面加强国际合作，凝聚起战胜疫情强大合力，才能携手赢得这场人类同重大传染性疾病的斗争。这已成为共识。中国在推动国际合作方面的努力一直为人称道。

据英国《金融时报》网站4月23日报道，中国外交部发言人华春莹当天在社交媒体上发文称，中方决定在上月向世卫组织捐款2000万美元的基础上，增加3000万美元现汇捐款。她还表示，在全球抗击疫情的关键时刻，支持世卫组织就是支持多边主义和全球团结。

中国在关键时刻的“雪中送炭”赢得各方称赞。德国《明镜》周刊网站指出，中方向世卫组织捐款体现了对世卫组织的支持和信任。德国外长马斯表示，世卫组织的作用“不可或缺”，推卸责任对抗击新冠肺炎疫情毫无助益。

除了同世界卫生组织保持沟通交流，中国正在积极落实向130多个国家和国际组织提供援助的承诺，向多国派出医疗专家组；中国主动推出新冠肺炎疫情防控网上知识中心，在线分享疫情防控科普、培训视频、最新技术指南和研究成果，获得全球20余万人关注；中国专门建立国际合作专家库，密集组织具有实战经验的权威公共卫生和临床专家，向全球180多个国家、10多个国际和地区组织分享经过中国实践检验的防控、诊疗方案和技术经验。

多国政要、国际组织代表、专家学者、友好人士等充分肯定中国推动疫情防控国际合作取得的积极成果。

“在这个特殊时期，我们更应加强合作，共同应对疫情等全人类共同的挑战。”非盟委员会副主席夸蒂表示，中国推动抗疫国际合作的实践表明，国际对话与协调对更好应对疫情至关重要。南非科学创新部国际合作司代理司长彭卡·莫达卡表示，南中两国政府和科技部门互动频繁、合作密切。南非科学创新部愿加强与中方在抗疫科研领域的全方位合作，携手打赢疫情防控全球阻击战。尼日利亚国际问题评论员萨勒高度评价中国为推动抗疫国际合作作出的贡献。萨勒表示，“战胜疫情需要全球携手。中国正积极同国际社会分享抗疫经验，推动抗疫国际合作，体现出负责任大国的担当。”

“为世界经济稳定作出贡献”

“要在稳的基础上积极进取，在常态化疫情防控中全面推进复工复产达产，恢复正常经济社会秩序，培育壮大新的增长点增长极，牢牢把握发展主动权”。在疫情防控常态化条件下，有力有序推动复工复产提速扩面，是中国各地面临的迫切任务。进入4月，习近平主席多次主持重要会议，对加快推动复工复产作出重要部署。

国际舆论尤其关注中国经济释放出的积极信号。

英国路透社4月23日报道称，中国第二季度的燃料需求预计将反弹，接近去年同期水平。中国美国商会近日发布调查报告称，近70%的受访者预测其在华供应链业务将于3个月内恢复正常，96%的受访者预测其在华业务将于3到6个月内回归常态。

英国广播公司近日报道，亚洲市场研究机构“丝绸之路研究”经理维内希·穆特瓦尼指出，数据显示，到5月，中国大多数企业会百分百复工，不同行业的需求将恢复60%到100%，这些数据令人备受鼓舞。目前来看，中国已经逐步摆脱疫情影响、恢复经济发展。在穆特瓦尼看来，这一切都得益于中国独特的治理体系。

中国经济复苏无疑是世界目前急需的好消息。正如沙特基础工业公司副董事长兼首席执行官、2020年二十国集团工商峰会主席尤素福·阿尔-拜延表示，世界各国正面临疫情带来的严峻考验，中国快速恢复经济活力为全球经济发展发出积极信号。

“中国各地正在有条不紊地展开复工复产，生产效益逐渐显现。中国以自己的实际行动，为稳定全球产业链供应链发挥了举足轻重的作用，有力提振了市场信心，让人们对世界经济发展保持乐观期待。”埃及赫勒万大学经济学教授哈菲兹说。

在不久前召开的二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会上，习近平主席强调：“疫情对全球生产和需求造成全面冲击，各国应该联手加大宏观政策对冲力度，防止世界经济陷入衰退。”国际各界人士指出，习近平主席提出加强国际宏观经济政策协调等重要倡议，有力提振了世界经济复苏士气。正如巴西主流媒体《巴西利亚邮报》报道称，中国国家主席习近平承诺继续“扩大改革开放、放宽市场准入、优化营商环境，扩大进口和对外投资”，以此“为世界经济稳定作出贡献”。

“推动疫苗研发国际合作”

习近平主席对疫苗研发提出了明确要求：要推进疫苗研发和产业化链条有机衔接，为有可能出现的常态化防控工作做好周全准备。

当前，新冠肺炎疫情在全球蔓延，疫苗已成为人类战胜疫情的关键。正如世界卫生组织总干事谭德塞所说：“最终完全阻断病毒传播将依靠开发和提供一种安全有效的疫苗。”4月24日，谭德塞在视频会议上宣布，世界卫生组织正式启动“里程碑式”的国际合作倡议，以加速新冠肺炎相关疫苗、诊断工具和治疗工具的研发、生产和公平分配。

“中国目前批准用于人体试验的新冠病毒候选疫苗，比其他国家都多。”4月18日，美国《财富》杂志报道称。继中国军事科学院军事医学研究院腺病毒载体疫苗获批开展临床试验后，日前，中国两款新冠病毒灭活疫苗获得中国国家药品监督管理局一二期合并的临床试验许可，成为首批获得临床研究批件的新冠病毒灭活疫苗。

“中国的疫苗研发也是一项全球性工作，最终将惠及整个国际社会。”美国盖茨基金会表示。

事实上，中国一直积极推动并深度参与疫苗研发国际合作，为加快全球科研进程、助力全球抗击疫情作出了重要贡献。

“我们想向中国同行致敬，他们迅速与世界共享病毒全基因组序列信息，这为全球科学家开展疫苗研发、药物研究、疫情控制等提供了重要基础。”德国联邦疾控机构罗伯特·科赫研究所所长洛塔尔·威勒说。

中国国内同步推进的5条疫苗研发技术路线均对外开放，分别与美国、德国、英国等国开展合作，并且还有更多合作正在商讨中。

在《柳叶刀》等国际知名学术期刊上，中国科学家发表大量相关论文，供全球同行交流。“在疫苗研发进程中，中国始终积极推动并参与疫苗研发国际合作，发挥了不可或缺的作用。”英国国家医疗服务体系英格兰医疗总监史蒂芬·波伊斯表示。

英国《卫报》报道称，目前全球约有80家公司和机构正在研发疫苗，其中多家已开始进入临床试验。“这种空前的速度，很大程度上归功于中国科研人员的不懈努力及开放合作态度。”

日前，一个由全球120多名科学家、医生、资助者和生产商组成的专家组发表公开宣言，承诺在世卫组织协调下，共同努力加快新冠病毒疫苗的研发。

正如习近平主席指出的：“值此关键时刻，我们应该直面挑战、迅速行动。我坚信，只要我们同舟共济、守望相助，就一定能够彻底战胜疫情，迎来人类发展更加美好的明天！”