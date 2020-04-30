穗台港澳青年在线分享抗疫心得

新华社广州4月28日电 （记者徐弘毅）在口罩生产一线奋战的两个多月里，青年台商陈鸿杰在广州切实感受到了团结的力量。

2月初，从事医药产业的陈鸿杰腾出自有企业厂房，多方购置设备和原料转产口罩。在当地政府支持下，他快速完成建厂手续实现量产，目前口罩日产能已达50万只。

“经过这次疫情，我感到穗台港澳青年只有融合发展才能聚集更大力量，大家要为共同的目标一起努力。”他说。

28日举行的“携手抗疫 共创未来——穗台港澳青年在线交流会”上，来自广州、香港、澳门和台湾的青年通过录制视频和现场连线的形式，分享各自疫情应对经验和创业故事，呼吁坚定信心，拥抱粤港澳大湾区广阔的发展机遇。

来广州创业10年的香港青年叶楚荣说，经过及时调整经营，目前他的服装企业生产供应已恢复正常。对他而言，广州是一个理想的创业地点。“这里是服装的集散基地，供应链、设计资源、生产资源都很齐全。”

疫情发生之前，叶楚荣的团队主要面向企业做定制类产品，对接客户大多借助线下展会。

“疫情加速了企业转型，我们开始向零售类产品拓展，并探索线上零售。”他说，“在全社会共同努力下，疫情逐渐得以控制，政府各项政策也为企业运转提供了保障。面对困难，企业家自己也要多想办法。”

澳门青年卢子浩在现场连线中说，他在澳门从事线下活动策划工作，如今不少会展活动受疫情影响取消或延期，但同时由于年轻人都待在家里，他看到线上发展的潜力。“我们正在尝试线上推广，通过与中小企业合作，转危机为出路。”

广州市白云区青年志愿者协会执行会长梁修飞说，他们从1月底开始在疫情防控一线开展相关志愿服务活动，包括协助分诊、体温测量以及关怀援鄂医护人员子女等活动。“我们在疫情防控期间招募了约1万名志愿者，还有不少国际友人也加入到了我们的志愿服务当中。”

“这次抗疫我感触最深的是我们这个民族众志成城、团结一心的精神。”广东省青年创新创业大赛创业导师刘勇说，“在这场与病毒的战役中，我们不是一个人在战斗。”