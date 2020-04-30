非公医疗机构战“疫”同样义不容辞

武汉“重启”后，城市正在醒来。谢俊明仍忘不了武汉“封城”的那个夜晚。

谢俊明是全国政协委员、香港亚洲医疗集团董事长，武汉亚洲心脏病医院、武汉亚心总医院董事长。1986年，他从香港来到武汉创业。

1月20日，谢俊明从武汉回到香港与家人团聚。23日清晨，传来了武汉“封城”的消息。非常时刻，医院需要有人协调调度，谢俊明当即决定返回武汉。谢俊明一早便乘高铁到深圳，再转车至岳阳。医院的司机在岳阳接到他，在入汉高速路口，执勤民警提醒：“进城了就不能出来了，你再好好想想。”谢俊明说：“你放心，我在医院工作，肯定要等到疫情过后才会出来。”

到达亚心总医院时，已是深夜11点多，只有发热门诊灯火通明，有一百多人等着看病。谢俊明又来到亚洲心脏病医院，发热门诊同样挤满了人，“那时我就感觉，回来是对的”。

两家医院均是第一批定点发热门诊医院。疫情初期，谢俊明就要求所有员工必须每天佩戴口罩。

但谁也没料到，疫情来得如此迅猛，涌向医院看病、要求住院的病人越来越多。在防护物资极度匮乏的情况下，医护人员舍弃春节团聚，自愿回到一线。但是，发热的患者太多了，大家身心俱疲，拼尽全力去救治，部分医护人员出现不同程度的感染症状。

香港亚洲医疗集团在香港、日本等地还有医疗机构，但防护物资运来需要时间。1月24日，谢俊明一边紧急向政府求救，一边协调香港、日本的同事想办法。武汉市政府当天调拨了一批口罩与500套防护服，但“还是远远不够”。通过香港同事，谢俊明紧急采购到1.5万件防护服、两万个N95口罩、3万个外科口罩。为做好后勤保障，该集团将旗下酒店的所有房间开放，供医护人员住宿；酒店、医院的厨师统一上班，解决医护和病人的吃饭问题。

2月2日，亚心总医院作为第四批定点医院被征用。2月7日，武汉市政府相关部门找到谢俊明，询问能否将医院整建制拿出来，扩大收治规模。“我在武汉生活这么多年，武汉这座城市对我很关照。现在武汉遭遇了大难，我们义不容辞。”谢俊明当即答应。

亚心总医院是一家刚刚运营1年的新医院，好在设计之初，就考虑了要涵盖多种功能，其中包括疫情暴发时迅速转成隔离式病区。

当天，全院清患者、改病房、严防护、重消毒……1天后，它腾出全部451张病床，改造后达到了接收传染病患者的标准。

与此同时，一个更大的困难摆在面前：医院呼吸科与感染科医护人员有限，要接收更多的病人，人手不足怎么办？谢俊明将重症医学科和呼吸科专家集中在重症病区，其他专业医护人员经系统培训后，在轻症病区开展工作。

2月9日，亚心总医院被正式确定为收治新冠肺炎患者的定点医院。第一天，收治300多名住院病人。第二天，床位收满。在疫情期间，该院共收治确诊重症、危重症患者800多人。

该院成立了多学科专家团队，谢俊明说：“降低病死率，缩短患者在院时间，加快床位周转，是那时的工作目标。”

2月14日，谢俊明接到通知，亚洲心脏病医院、亚心总医院负责牵头管理，与全国多地的医疗团队共同接管沌口方舱医院。3天后，沌口方舱医院开舱。截至3月8日休舱，共收治1000余名轻症患者。

此次战疫，亚洲心脏病医院是武汉第一批设立接收新冠肺炎患者发热门诊的医院；亚心总医院是武汉第一家接收新冠肺炎患者的民营定点医院；沌口方舱是武汉唯一一家由民营医院托管的方舱医院。这一表现受到了各界认可。

随着非新冠病人的诊疗需求逐渐增加，3月20日，亚心总医院恢复正常诊疗秩序。谢俊明表示，医院正实行网上预约问诊、派医疗队进社区等，尽可能方便患者就医，他选择与同事继续坚守，直至疫情结束的那天。

中青报·中青网记者 朱娟娟 通讯员 陈露 许若谷 来源：中国青年报