云南提升重大传染病救治能力

人民网昆明4月29日电 （记者张帆、李茂颖）记者近日获悉：云南一手全力抓当前疫情防控，一手抓长效机制建设，提出实施云南省重大传染病救治能力提升工程和疾控机构核心能力提升工程计划，“双提升工程”总投资65亿元。

重大传染病救治能力提升工程上，省级拟建两所传染病医院，16个州市和4个人口超过80万的县区建设非独立传染病医院，其他县区在县级医院改扩建感染性疾病科，实现传染病预检分诊、隔离、留观、诊断、治疗及康复一体化管理，快速、有效应对呼吸道、消化道等重大传染性疾病。疾控机构核心能力提升工程上，建设高水平的“区域性国际疾病预防控制中心”，建设6个省级区域性疾控中心和20个县级国门疾控中心。最终形成以省级为龙头、州市为骨干、县区为基础的疾病预防控制网络。

《 人民日报 》（ 2020年04月30日 13 版）