热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

云南提升重大传染病救治能力

2020年04月30日08:31 来源：人民网－人民日报

人民网昆明4月29日电  （记者张帆、李茂颖）记者近日获悉：云南一手全力抓当前疫情防控，一手抓长效机制建设，提出实施云南省重大传染病救治能力提升工程和疾控机构核心能力提升工程计划，“双提升工程”总投资65亿元。

重大传染病救治能力提升工程上，省级拟建两所传染病医院，16个州市和4个人口超过80万的县区建设非独立传染病医院，其他县区在县级医院改扩建感染性疾病科，实现传染病预检分诊、隔离、留观、诊断、治疗及康复一体化管理，快速、有效应对呼吸道、消化道等重大传染性疾病。疾控机构核心能力提升工程上，建设高水平的“区域性国际疾病预防控制中心”，建设6个省级区域性疾控中心和20个县级国门疾控中心。最终形成以省级为龙头、州市为骨干、县区为基础的疾病预防控制网络。

《 人民日报 》（ 2020年04月30日 13 版）

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn