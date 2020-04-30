应急响应降为二级 北京防疫政策有了新调整

4月29日，北京市召开第96场新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会。北京市政府副秘书长陈蓓在会上宣布：北京将科学有效对部分防控策略进行调整，4月30日零时起将北京突发公共卫生事件一级响应机制调整为二级，并相应调整防控策略。

4月28日，北京无新增报告确诊病例、疑似病例和无症状感染者。市委宣传部副部长、市政府新闻办主任、市政府新闻发言人徐和建表示，首都疫情防控取得阶段性重要成效。北京市突发公共卫生事件一级响应调整具有标志性意义。这是全市人民共同努力的结果。不过，他也强调，首都疫情防控一刻也不能放松，要坚持外防输入、内防反弹。要防松劲，防漏洞，防反弹，不断巩固来之不易的成果。

响应级别调至二级

“目前北京疫情防控安全屏障稳固，总体风险可控。”陈蓓在发布会上表示。她介绍，从全国看，目前疫情持续向好。截至4月28日24时，23个省区市超过28天无新增本土病例报告；24个省区市超过14天无新增本土病例报告。目前全国各省区市保持应急响应一级4个、二级6个、三级19个、四级3个，28个省区市相继调整了响应级别，并未发现疫情反弹。同时，从4月8日武汉解封至目前经过三周时间的监测检测，没有疫情反弹。

从北京市看，截至4月28日24时，15个区超过36天无新增本土病例报告，其中12个区70天以上无本土新增病例，朝阳区今日24点，将14天无新增本土病例报告。同时，自3月23日中央决定北京口岸国际航班加降第一入境点后，北京直接入境客运航班旅客减少，并全部实行集中观察，全面进行核酸检测的严格管理。虽有零星境外输入病例，但感染来源明确，溯源清晰，疫情防控整体平稳可控。

“综合考虑以上情况，本市调低一级应急响应等级的内外部条件已基本具备。”陈蓓说，“但应急响应级别的调整绝不意味着防控工作标准降低、防控力度减弱，而是对防控工作提出了新的更高要求。”

据介绍，响应级别调整后，北京仍将实行九“严格”：严格社区管控，继续实行封闭式管理。严格进京检查站管理。严格学校常态化管理。严格复工复产管理。严格落实常态化监测，对重点人群应检尽检。严格就医管理，建立实名制预约常态机制；严格院感防控升级版措施，彻底阻断院内疫情的传播。严格境外返京人员管理。严格落实四方责任。严格个人卫生管理，落实文明促进条例，倡导健康公约。

在此基础上，将有序动态调整防控措施。坚持外防输入、内防反弹不放松，遵循严实、精准、有序、动态原则，科学有效对部分防控策略进行调整。

交通运输 逐步恢复长途客运业务

在交通运输上，按照安全有序、由近及远、分区分类的原则，逐步恢复北京的省际客运班线，现行恢复途经和终到地均为低风险地区的客运班线，暂不恢复中高风险地区的客运班线，待中高风险地区降为低风险时，适时予以调整。湖北（含武汉）地区返京人员继续按照此前方式，保持有组织、“点对点”、全程闭环管理工作机制不变。

其中，武汉返京人员继续实施返京前7日内先行核酸检测合格后，再行购票或公路通关措施。公路进京要进一步优化公安进京检查站联合查控方式，实行常态化测温，继续实行外埠小客车办理进京证一律通过网上申办方式。机场口岸方面，继续保持目的地为北京的国际客运航班从指定第一入境点入境机制不变，继续保持境外入境进京人员健康管理措施不变。

北京市交通委副主任、新闻发言人容军介绍，随着本次应急响应级别调整，自4月30日起，本市地面公交、轨道交通满载率作出相应调整，地面公交满载率由50%上调至75%，轨道交通满载率由50%上调至65%。

需要说明的是，按照交通运输部有关要求，高风险地区公共交通满载率控制在50%以内，中风险地区控制在75%以内，低风险地区可逐步有序放开限制。目前上海、广州、深圳等城市均已放开了对公共交通满载率的控制。因此，这次调整后，北京的防控标准仍然是最严格的。同时，虽然对满载率的限制有所放宽，但其他防控措施不会降低标准，公交、地铁将继续高标准严格落实消毒、通风、测温、戴口罩等防控措施，确保市民出行安全。

此外，逐步恢复受疫情影响的地面公交线路。一是加强与河北省相关市县政府的协调，有序恢复跨京冀公交线路运营；二是根据疾控部门和属地政府评估，尽快恢复途经管控区域周边线路的正常运营；三是随着古北水镇、慕田峪等景区的陆续开放，同步恢复景区公交线路的正常运营。

还将逐步恢复省际长途客运及旅游包车业务。第一周，逐步恢复途经和终到地均为低风险地区的800公里以内省际客运班线和旅游包车业务。主要涉及：天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、山东、河南等省份。第二周，逐步恢复途经和终到地均为低风险地区的其他省份客运班线和旅游包车业务。暂不恢复疫情风险等级为中高风险地区的客运班线。

交通部管理干部学院教授张柱庭在接受北京商报记者采访时表示，根据目前的防控形势，全国绝大部分地区的响应机制都有所调整。“疫情已经不像原来那么严重了，北京市的调整对加快复工复产是有推进意义的。交通的恢复对加快人的流动起积极促进作用，但同时也还是要积极防控的。”

进出京管理 低风险地区返京不再隔离14天

响应级别下调后，人员进出京管理防控措施也进行了相应调整。在继续对境外及国内高中风险地区返京人员严格管理的基础上，对国内低风险地区进京、出差返京人员不再要求居家或集中观察14天，正在居家或集中观察的，可以解除观察，不包括境外、湖北及其他高中风险地区返京人员及隔离人员。入住宾馆酒店的，可凭借健康宝“绿码”办理手续，不再要求提供核酸检测证明，但要加强健康监测。

北京市疾控中心副主任庞星火在会上表示，目前仍建议北京市居民不去境外出差旅游，不建议去国内近14天内有病例的中高风险地区出差旅游，对来自中高风险地区来京人员坚持医学观察14天。

同时，北京仍将严格进京检查站管理。继续发挥公安检查站“关口”作用，持续保持最高等级查控，持续防输入和防拥堵，做到逢车必查、逢人必核、逢人必测。

对境外返京人员，将继续严格“双全”管控，建立口岸城市联防联控机制，严格管控标准，形成筛查-诊断-报告-隔离-观察-解除环环紧扣的细化衔接，落细落小从境外到国门、从国门到家门的闭环管理措施。

社区防控 持健康宝“绿码”可通行

与此同时，社区（村）管控政策也进行了相应调整。陈蓓介绍，将继续实施社区封闭管理，在持续抓好全天出入实名制管理的基础上，对于非本小区居民持健康宝“绿码”并登记后可进入小区探亲访友。快递、外卖、鲜奶配送、家政服务、房屋中介等服务行业从业人员，持健康宝“绿码”并登记后可进入小区。征得邻里同意后，装修人员可持健康宝“绿码”登记后进入小区。上述人员须按要求严格落实防疫措施。

在朝阳区定福庄附近一小区外，两名检查出入证的社区工作人员向北京商报记者表示，“五一”以后快递车将允许进入该小区。

不过，此次发布会也强调，要持续抓好全天候值守，出入证实名制管理，信息登记，完善健康宝“绿码”支撑等措施，紧盯看住居家重点观察人员，做好跟踪观察。及时发现问题，快速处置。围绕社区防控的重点领域和关键环节，弥补短板、完善措施、一盯到底。

对于重点群体，社区将继续加强管理。对入境人员继续全部实行14天集中观察，并进行核酸检测，集中观察期满后，应再延长进行7天居家健康观察。对湖北省（含武汉市）进京人员，继续实行居家或集中观察14天措施。对中高风险地区进京人员或前往中高风险地区出差返京人员，继续坚持居家或集中观察14天。

常态化防控 日常生活不可大意

庞星火表示，应急响应级别的下调，并不意味着防控工作的放松，对于一些重点人群、重点场所、特殊区域防控措施仍需要坚持。常态化防控机制下，市民朋友更应自觉做好个人防护，长期保持良好的卫生健康习惯。

“还有两天，就将迎来五一小长假，对于我们响应机制调整后，保持北京防控形势的稳定，是一次压力测试和实战考验，必须统筹做好疫情防控和假日安排。各景区、公园要分时段预约，做好人员限流分流，防止售票处、出入口等地人员聚集。商场、超市、餐饮企业应落实好戴口罩、入口测温、“一米线”、限流等具体措施，加强营业场所通风、消毒和清洁卫生。要做好节日期间交通运输保障，落实好高速公路通行政策，加强火车站、机场等重点场站和公园景区、商圈等重点地区周边交通运输维护，保证公共交通运力充足。”陈蓓强调，

庞星火提出，要坚持科学佩戴口罩，随身携带口罩，视不同人群场所选择佩戴适宜的口罩。二级应急响应下，除重点人群、重点场所和学校校园限制措施外，户外环境原则上可不戴口罩或根据自身状况决定。口罩在弄湿或弄脏时及时更换，废弃口罩不随地乱扔，放置随身塑料袋中按生活垃圾分类处理。

此外，庞星火表示，目前仍建议本市居民不去境外出差旅游，不建议去国内近14天内有病例的中高风险地区出差旅游，对来自中高风险地区来京人员坚持医学观察14天。“五一”出游尽量到郊区户外空旷、人员稀少的地方踏青、散步、锻炼，尽量避开热门景点或景点的高峰时段，在景区要有序排队，保持人际距离，尽量不去人员密集、空间狭小、环境封闭、通风不良的场所，不建议多人聚餐。

同时，日常生活防护仍不可麻痹大意，坚持把各项防控举措融入日常生活，随时注意个人卫生，养成勤洗手、常通风、不聚集、注意咳嗽礼仪等健康习惯，外出如洗手困难，可携带免洗手消毒液。

天气转热，使用空调要保持空气流通和自然通风，机场、火车站、地铁等人员结构复杂、流动性较大的场所，使用集中空调通风系统应注意关闭回风系统，采用全新风运行；空气-水方式的集中空调通风系统，须确保各房间独立通风；已装有空气净化消毒装置的集中空调通风系统，应严格遵循产品使用说明操作；家用空调要做好定期清洗清洁。（记者 陶凤 吕银玲）