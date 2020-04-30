在疫情防控中用好“枫桥经验”

疫情防控是一场保卫人民群众生命安全和身体健康的严峻斗争。在抗击新冠肺炎疫情的过程中，坚持和发展好“枫桥经验”，努力实现矛盾不上交、平安不出事、服务不缺位，有助于织牢疫情防控网。作为山东省首批“枫桥式公安派出所”，我们积极探索“枫桥经验”在战疫中的实践应用，紧紧依靠群众，构筑联防联控、群防群治严密防线。

党建引领是新时代“枫桥经验”的政治灵魂和本质特征。基层派出所奋战在战疫一线，只有持之以恒加强党建工作，才能为战胜疫情提供坚实的思想与组织基础。为了抗击新冠肺炎疫情，我们立足工作实际，建立了3个党员先锋队，设立了3个党员先锋岗，充分发挥党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用，全所党员心往一处想、劲往一处使，闻令而动，日夜奋战，让党旗高高飘扬在防控疫情第一线。

多渠道发现问题、多元化解决矛盾，才能做到“矛盾不上交”。如果工作不到位、服务不细致，就会对群众的工作生活、企业的生产经营产生影响。针对这一情况，我们在工作中充分发挥优势、整合资源、发动基层力量，坚持“部门共同参与、工作力量下沉、矛盾就地化解”，实现行政调解、人民调解、司法调解一体联动。

“平安不出事”，蕴含着“枫桥经验”抓基层、打基础、建机制、抓长效的基本内涵。在疫情防控中，我们充分发动辖区警务助理、治安志愿者、村居基层干部等群防群治力量，扎实开展巡逻防控、社区服务、打击违法犯罪行为等各项工作，保障社会治安大局平安稳定，为总体防疫工作提供了良好保障。特别是针对假冒防控中心、社区医院等进行电信网络诈骗问题，我们采取以案警示的方式，将相关警示信息推送至警务助理和社区网格员进行宣传普及，着力提高群众防护意识和法律意识。

“服务不缺位”是党的宗旨的具体表现，也是公安机关的职责和使命。只有始终把人民群众放在第一位，想群众之所想，急群众之所急，努力提升服务质效，才能切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感。比如，依托微信公众平台开通“指尖警务”，为人民群众提供网上预约办理相关业务，做到服务不打烊、效果不打折。又如，引导群众分散式办理相关业务，对指纹采集仪、桌椅板凳等设施实行“一次一消毒”，最大限度减少聚集接触、交叉感染。再如，立足辖区企业多、复工复产任务重的实际，实行“项目警官”制度，通过入企走访、网上服务等多种方式全力服务企业复工复产。

基层工作活多事杂，疫情防控千头万绪。习近平总书记在陕西考察时强调，要加强和创新社会治理，坚持和完善新时代“枫桥经验”。把“枫桥经验”坚持好、发展好，把党的群众路线坚持好、贯彻好，不断提高新形势下群众工作能力和水平，切实解决好涉及群众切身利益的突出问题，我们必能筑牢生命防线，为疫情防控取得最终胜利提供坚实保障。

（作者为山东省平度市公安局同和派出所所长）

《 人民日报 》（ 2020年04月30日 05 版）