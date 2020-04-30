精益求精地争速度抓进度

统筹推进疫情防控和经济社会发展，需要盯住主攻方向，扭住牵一发动全身的“牛鼻子”

一场突如其来的新冠肺炎疫情，使我国经济社会发展面临前所未有的挑战。在抓紧抓实抓细常态化疫情防控工作的前提下，加快推进复工复产、努力恢复正常生活秩序，对于确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务，全面建成小康社会，具有至关重要的意义。

习近平总书记在陕西考察时，勉励当地干部群众“只争朝夕、真抓实干，在新时代各项工作中取得新气象新作为”。激发守土尽责的内在动力、只争朝夕的强烈忧患、苦干实干的奋斗精神、矢志强国的进取意识，我们才能经受住各种风浪考验，推动改革发展稳定各项事业行稳致远。适应疫情防控常态化的形势要求，应该更好统筹推进疫情防控和经济社会发展。当务之急，是加紧把疫情造成的损失挽回来，把迟滞延缓的建设赶回来，把影响耽误的进程追回来。

统筹推进疫情防控和经济社会发展，抢抓机遇推动生产生活步入正轨刻不容缓。各级党委和政府要增强砥砺奋进的紧迫感，因地制宜、因时制宜优化完善疫情防控举措，千方百计创造复工复产条件，采取超常举措破解难点堵点问题，不失时机畅通产业循环、市场循环、经济社会循环。上上下下的心思要向各自的岗位聚焦，力量要向经济社会发展汇聚，建设要按时间表、路线图推进。

统筹推进疫情防控和经济社会发展，需要盯住主攻方向，扭住牵一发动全身的“牛鼻子”。明确定下的目标计划，必须加速推进；已经规划的骨干项目，必须丁是丁卯是卯落地；作出承诺的每道军令状，都要立言立行、坚决兑现；制约发展的短板弱项和瓶颈梗阻，亟待齐心协力攻克。面对压茬推进的任务，一定要注意拿捏好轻重缓急，各个突破。特别是对事关决战决胜脱贫攻坚的既定任务、事关改革发展稳定的大事要事、事关正风肃纪的专项整治，更要紧抓实落，确保响铃交卷。

统筹推进疫情防控和经济社会发展，务必树牢质量效益思想。争速度、抓进度，与精益求精并不矛盾，“又快”和“又好”应相辅相成、有机统一。奋力实现各项目标任务，不仅要体现在速度上，还要经得起实践和时间检验。出台的各项改革举措，不仅要产生激活力、惠民生效应，还要能促进高质量发展。总之，决不能为赶工期偷工减料，而要抓一项成一项，务求落地见效。

大雪压青松，青松挺且直。方此大战、大考之际，更加呼唤各级党组织激扬强大战斗力，广大党员、干部勇担先锋模范之责，更加需要用知重负重、攻坚克难的实际行动，诠释对党的忠诚、对人民的赤诚。坚定志在必得、务期必成的信念决心，从抗击疫情中奋起，在攻坚克难中奋进，我们一定能夺取战疫最终胜利，推动中国号巨轮驶向更广阔海域。

《 人民日报 》（ 2020年04月30日 05 版）