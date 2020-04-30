用辛勤劳动托举全面小康

始终重视发挥工人阶级和广大劳动群众的主力军作用，在疫情防控常态化的背景下为经济发展注入不竭动力

弘扬劳模精神、劳动精神，践行工匠精神、创新精神，为中国经济高质量发展汇聚强大正能量

使每一位普通劳动者都有人生出彩的机会，才能让一切创造财富的源泉充分涌流，让一切创新的潜力竞相迸发

“中国梦，劳动美”。全国总工会开通“工会就业服务号”，提供近百万人次用工需求信息；在河南，省五一劳动奖重点倾向新冠肺炎疫情防控一线突出贡献者；在浙江，省工会共慰问一线防疫人员115.4万人次……“五一”国际劳动节到来之际，各地各部门推出一系列致敬劳动者、致敬战疫者的活动，激励人民辛勤劳动、攻坚克难，弘扬新时代的奋斗精神。

抗击新冠肺炎疫情斗争中，无数劳动者携手同心，汇聚成抗击疫情的强大合力。10天左右时间建成火神山医院、雷神山医院，背后是4万多名建设者日夜奋战；医护人员白衣执甲、逆行出征，哪怕脸颊被口罩勒出印痕、双手被汗水浸到泛白，也要跑赢时间，“从病毒手里抢回更多的病人”；提前复工为前方提供抗疫物资，快递小哥“我多跑跑腿，大家就可以减少出门的风险”；社区工作者挨家挨户排查、守住社区防控阵地……在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，无数劳动者顽强拼搏、无私奉献，构筑起联防联控、群防群控的严密防线，为复工复产创造了条件。

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。受疫情影响，今年各项工作任务更重、要求更高。在这样的大背景下，今年的“五一”劳动节更显意义重大。越是面对疫情影响，越是要崇尚劳动、尊重劳动者，始终重视发挥工人阶级和广大劳动群众的主力军作用，才能在疫情防控常态化的背景下为经济发展注入不竭动力，确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务，全面建成小康社会。

习近平总书记指出，“人世间的美好梦想，只有通过诚实劳动才能实现”。潍柴动力股份有限公司一号工厂首席技师王树军，从“小王”到“王师傅”再到“王工匠”，用数十年修炼内功，在很多专业领域打破了国外技术封锁、填补了国内空白；中建七局总承包公司砌筑工人许纪平，立志要在建筑工地学一门手艺，从砌一般墙体的工匠变成了能砌各种造型的多面手，每天的砌砖速度高达4000多块；中国航天科技集团的工程师崔蕴，从一名普通的火箭装配工成长为国家级技能大师……劳动是一切成功的“地基”，“爱岗敬业、争创一流，艰苦奋斗、勇于创新，淡泊名利、甘于奉献”的劳模精神，穿透岁月历久弥新，为广大劳动者树立了价值坐标。弘扬劳模精神、劳动精神，践行工匠精神、创新精神，才能打造高素质产业工人队伍，为中国经济高质量发展汇聚强大正能量。

焕发广大劳动者的奋斗热情，需要更好保障劳动者权益。党的十八大以来，劳动就业工作在以人民为中心的发展思想的指引下，深化改革创新，使劳动者获得感不断增强。建立以权利公平、机会公平、规则公平为主要内容的社会公平保障体系，营造公平的社会环境，保证人民平等参与、平等发展的权利，使每一位普通劳动者都有人生出彩的机会，才能让一切创造财富的源泉充分涌流，让一切创新的潜力竞相迸发。各级工会组织要更加努力做好维权服务，真正体现“娘家人”的温暖与关怀，助力解决农民工等重点群体就业难问题。

“人间万事出艰辛。越是美好的未来，越需要我们付出艰辛努力”。涵养崇尚劳动的社会氛围，为保障劳动者权益创造更好制度环境，就能让广大劳动者把奋斗热情投入到经济建设中，激发亿万人民辛勤劳动、诚实劳动的豪情，为全面建成小康社会奠定坚实基础。

《 人民日报 》（ 2020年04月30日 05 版）