“让人民群众在城市生活得更方便、更舒心、更美好”。伴随着城镇化发展步伐加快，老旧小区改造成为提升居民幸福感和提高城市管理水平的迫切需求。老旧小区改造千头万绪，居民诉求多、资金需求大、施工难度高。好事要做好，还需要统筹兼顾，科学推进。

老旧小区怎么改？多听民意，少拍脑袋——要自下而上开展工作，多入户、多倾听、多商议，因地制宜规划改造方案。既提颜值，又补短板——既要修整路面、管理绿化，改善居民居住环境，又要加装电梯、规划车位，重视公共设施建设。有效投资，激活内需——充分发挥中央财政和地方政府专项资金的作用，也要注重调动市场化力量，鼓励社会资本参与改造运营。既管当前，又谋长远——推动居民参与社区自治管理，完善市场化物业管理模式，形成长效社区治理体系。

老旧小区改造，不仅要“面子好看”，更要“里子好住”，把民生实事切实办好。

《 人民日报 》（ 2020年04月30日 10 版）