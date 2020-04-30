人民论坛：假期放松心情不能放松防护

三五好友约定郊野踏青，“抓住春天的尾巴”；许久未见的同学相约，涮一次久违的火锅；全家总动员，准备来一次放松身心的旅行……草树知春不久归，百般红紫斗芳菲。“五一”将至，疫霾渐散，不少人已经做好计划，准备趁着假期，走出家门、享受春光，领略山水之美，感受人文韵味。

久“宅”于家，心向“诗和远方”，这是人之常情。更何况，作为我国进入常态化疫情防控阶段后的首个旅游小长假，今年的“五一”，连休五天，更是在客观上为我们提供了一次难得的出行契机。可以说，在家待久了，出去走一走、出门看一看，既是调适心理的有益之举，也是享受假期的自然选择。再加上，目前全国绝大多数地区已是低风险地区，在一定范围内出游，是具备相应条件的。因此，无论是公园、景区，还是博物馆、展览馆，都应该顺应群众需求，做好有序开放的充足准备，为群众创造享受出行之乐的方便。

同时也要看到，尽管全国疫情防控阻击战取得重大战略成果，但境外疫情暴发增长态势仍在持续，我国外防输入压力持续加大，国内防止疫情反弹的复杂性也在增加。假期到来，旅游出行往往增加人际往来，容易出现人群聚集。如果景区没有足够的防范预案和恰当的应对措施，难免出现让人担心的“人从众”现象。从这个角度来看，无论是相关部门，还是广大民众，安全防范意识都依然不可或缺，疫情防控之弦都依然不能放松。

“五一”期间要做好交通工具场站消毒通风等工作，加强景区疫情防控。旅游点不能成为疫情防控的风险点。今年这个“五一”假期，广大群众希望看到的，是轻松有序的旅行，而不是人山人海的云集。日前，文化和旅游部、国家卫生健康委联合印发《关于做好旅游景区疫情防控和安全有序开放工作的通知》。面对即将到来的旅游高峰，景区管理部门不妨对照检视一下，是否已经做好了准备。比如，信息发布、预约服务、流量管控、分流疏导、安全巡查等各个方面，是否已经有了充足预案？商场餐饮等经营场所，是否设置好了安全防线？旅游景区出入口、重要参观点等容易形成人员聚集的区域，是否已经配备了充足的工作人员、相关设备？景点做足准备，八方游客才能玩得开心，更玩得放心。

文明是最美的风景线。疫情在给人们生产生活带来冲击影响的同时，也在客观上为我们养成文明旅游观念提供了一次契机。美景供人欣赏，美德则让人敬仰。文明出行，既是一条“安全带”，也是一道“风景线”。

在难得的小长假里，我们可以放松心情，但不能放松防护。不论是沾衣欲湿的江南烟雨，还是流水淙淙的秀美山水，抑或是一碧千里的草原风光，防控不松、安全有序，我们才能轻松漫步祖国各地，静享山水之美景，纵享人文之乐趣。

《 人民日报 》（ 2020年04月30日 04 版）