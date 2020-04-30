这样的拙劣表演还要持续多久？

蓬佩奥丧失底线的种种说辞，只会为美国带来巨大的国际道义赤字

在全球蔓延的新冠肺炎疫情，是人类面对的一场生命危机，需要人类以团结合作之力直面挑战、迅速行动。但是，以国务卿蓬佩奥为代表的美国一些政客，无视美国病亡数字持续攀升的人间惨剧，却生出一种政治作秀莫名的亢奋感。蓬佩奥在各个场合频繁制造谎言攻击中国，急欲借疫情给美国社会心理带来冲击之机，拿生命做赌注，兜售其长期激进且危险的对华政策。

美国国内不少分析人士指出，蓬佩奥在美国疫情应对上毫无建树，最大精力都用在攻击中国上，反复用“可能”的虚假设定，四处招摇，散布流毒，谩骂中国，谣言惑众。有媒体评论说，“美国头号外交官”已让美国的国际脸面丢尽，国际公信力尽失。编造病毒是“武汉实验室泄漏”，鼓动“索赔追责”，炒作所谓的“中国数据失实”……有人梳理蓬佩奥疫情期间的公开言论，认为其谎言比例“创了世界纪录”。美国海军陆战队前情报官员斯科特·里特在“今日俄罗斯”网站刊文指出，历史上美国情报曾被用于助推毫无根据的伊拉克拥有大规模杀伤性武器理论，熟悉这一点的人将对目前蓬佩奥的许多说法感到不寒而栗。

面对疫情危机，中国始终本着公开、透明、负责任态度，采取了最全面、最严格、最彻底的防控措施，全力遏制疫情扩散蔓延，积极开展国际防控合作。国际社会对中国疫情防控的努力与作用自有明判。相反，蓬佩奥丧失底线的种种说辞，只会为美国带来巨大的国际道义赤字，贻笑世人。此前，在七国集团外长会上，蓬佩奥欲强推污名化中国的病毒称谓，遭到了盟友一致抵制。有欧洲外交官对媒体表示，蓬佩奥的要求触及“红线”，欧洲“不可能认同这种病毒命名并试图传达的相关信息”。美国前国家安全事务助理苏珊·赖斯的点评更加直接：“这太可耻了！”赖斯强调，病毒可以在任何地方出现，然后传播到全球任何角落。

无视公理的傲慢，造谣生事的手法，挑动对立的伎俩，一直就是蓬佩奥给美国外交打上的显著标记。连日来，在无端诽谤世界卫生组织一事上，典型的蓬佩奥外交挑衅再次显露。国际社会普遍反对美国对世卫组织赖账，蓬佩奥却坚持继续加码逃责，称需要对世卫组织进行一次“根本性改革”，而美国可能“永远不会恢复”对这个联合国机构的资助。在全球公共卫生危机期间对世卫组织进行这样的侵蚀，无异于给全球合作釜底抽薪。《美国保守主义》杂志网站以“一位失败的国务卿”为题发表文章指出，疫情期间，唯一让蓬佩奥感兴趣的似乎就是对外进行指责。文章写道，蓬佩奥的国务卿任期由许多不切实际的最后通牒和对外辱骂所定义，这些做法毫无建设性，特别是在目前的紧急情况下。就蓬佩奥在疫情期间的表现，伊朗外长扎里夫点评称：“人们想知道，他究竟是国务卿还是仇恨部长。”

然而，蓬佩奥的拙劣表演，毕竟不是一场游戏那么简单。美国头号外交官谎言连篇，恶语伤人，对于当前国际抗疫合作的危害之深不言自明。面对这场全球公共卫生危机，国际合作每迟滞一分，就意味着更多生命危险增加一分。美国国务院前助理国务卿汤姆·康特里曼将蓬佩奥的做法称为“糟糕的政策”，认为“加强所有国家在信息交流和最佳做法方面的合作，将拯救美国人的生命”。

就中美关系而言，蓬佩奥极力阻碍双方抗疫合作，强化对华战略对抗的阴暗心理尤需高度警惕。事实上已有很多国际观察人士指出，由于美国把国家安全战略几乎完全集中在大国竞争上，国际秩序的健康稳定发展正面临严峻挑战。

没有人知道，蓬佩奥当前“毒性大发”的外交风格还将持续多久。国际社会有识之士正告，美国的敌人是病毒，一味攻击抹黑他国，只会让更多人丧失生命。尽早停止给全球团结制造麻烦、形成干扰，切实加强同各国抗疫合作，才是对美国人民负责、对世界人民负责，这是唯一正道。

《 人民日报 》（ 2020年04月30日 03 版）