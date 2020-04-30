北京医院援鄂医疗队：出院患者无一复阳

4月6日，来自北京医院等单位的557名国家援鄂医疗队队员圆满完成任务后平安返京供图/新华社

4月29日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，请北京医院援鄂医疗队讲述他们的亲身经历以及与湖北的医务人员、英雄的湖北人民共同抗击疫情的故事。

国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋说，新冠肺炎疫情发生以来，党中央高度重视，始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，重点支持湖北和武汉疫情防控工作。

他说，党中央在关键时刻派出了中央指导组，同湖北人民和武汉人民并肩战斗，加强疫情防控第一线工作的指导。国家派出340多支医疗队、4.2万多名医务人员火线驰援。

治疗100名患者 无一转阴后复阳

北京医院院长、医疗队领队王建业介绍，1月25日晚上8点北京医院接到国家卫健委的通知，第一批支援湖北有20个名额，仅仅3个小时之内，大年初一将近640多名医务工作者踊跃报名。

他说，北京医院选人的原则是主要以呼吸、危重症、急救医学为主，到第二批以后，根据疫情的变化，因为第一批和第二批差12天去的，在第一批医疗队先去的基础上，已经感觉到了或者初步认识到了这个疾病的一些特殊性，所以核心原则是多学科团队。

“护理方面，除了一般的基础医疗护理以外，凸显了我们专科护理的特色，比如呼吸治疗师，比如专门做床旁血滤的，熟悉ECMO的护士等等，当时我们选择的原则是这样。”

他说，在我们治疗的100位患者中，除了4位死亡，其他出院的病人核酸检测转阴以后没有复阳的，放射科大夫有很大的作用。另外是中医科的医生，中医科派了一位主任，他不具体管病人，主要是每天根据病人的情况来给他调理，辅助性进行治疗，加速病人的康复，增加他的免疫力。

收治病人平均年龄在60岁以上

北京医院外科ICU副主任常志刚介绍，抗疫期间我们收治的病人平均年龄是在60岁以上，其中我们收治的最大年龄患者是92岁。“这是一位男性患者，主要是因为发热、呼吸困难和低氧，因为治疗效果不好，从其他的医院转到我们病区来的。”他说，老人家同时合并高血压、糖尿病和抑郁症，我们知道年龄越大合并症越多，各个器官的功能代偿能力比较有限，危险和意外也比较容易发生，所以愈后相对比较差。

他表示，针对这个患者，医疗队高度重视，每天上午多学科讨论，他都是重点关注的对象。治疗上主要是密切监护，包括病人的饮食、心理、生命体征、器官功能，还有各种实验室和影像学的结果。

病区患者中医药使用率达到95%以上

北京医院常务副院长奚桓介绍，2月6号，北京医院援鄂医疗队组建第二批医疗队有123位队员的时候，我们已经考虑到了一些多学科的建制，其中就有中医科的医疗人员的选派，包括中医科的执行副主任一同前往了武汉。“在武汉前线，我们中医科医生坚持每天深入病房，了解病情的变化。同时，医疗队也得到了武汉同济医院中法新城院区配合和支持，可以开展中药免煎颗粒的方法来进行处方治疗。”

“援鄂期间，我们病区的患者中医药的使用率达到了95%以上。”奚桓说，也就是说大部分患者，除了极个别重症患者，或者是上了有创呼吸机治疗、不太适合用中药治疗的患者以外，几乎所有患者能使用的都配合上了中医治疗。应该说，中医中药的方法对整体的病情治疗，提高治愈率，发挥了很好的作用。（记者 刘艺龙 孟亚旭）