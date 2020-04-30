“优先支持贫困劳动力就业”重在做细做实

北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室和美团点评集团日前签署合作协议，美团定向为北京市帮扶的河北省、内蒙古自治区受援地建档立卡贫困户提供4000个外卖配送岗位。通过招聘专项新入职的河北籍、内蒙古籍建档立卡贫困骑手，可以享受外卖平台提供的岗位补贴、大病保障、学习成长等一系列帮扶支持，通过稳岗就业巩固脱贫成果。

习近平总书记3月6日在决战决胜脱贫攻坚座谈会上发表重要讲话指出，要优先支持贫困劳动力务工就业，在企业复工复产、重大项目开工、物流体系建设等方面优先组织和使用贫困劳动力，鼓励企业更多招用贫困地区特别是建档立卡贫困家庭人员，通过东西部扶贫协作“点对点”帮助贫困劳动力尽快有序返岗。

今年是全面打赢脱贫攻坚战的收官之年，我国要完成现行标准下农村贫困人口脱贫、贫困县全部摘帽、解决区域性整体贫困的目标任务，脱贫攻坚任务艰巨。特别是在新冠肺炎疫情带来新的挑战的情况下，优先支持贫困劳动力务工就业，以多种就业扶贫举措推动整体脱贫攻坚，显得尤为重要而迫切。

“优先支持贫困劳动力就业”政策方向已定，在脱贫攻坚战最后这段时间，各级各地政府应把优先支持贫困劳动力就业作为一项重点工作，多方协力做细做实。人力资源和社会保障部有关负责人介绍，推进就业扶贫今年主要部署“六个一批”——优先输出一批、优先复工一批、动员务农一批、优先组织一批、创业带动一批、公岗安置一批，从企业、项目、资金、劳务协作和公益岗位等方面大力支持。应该说，上述每个方面工作做细做实了，都能够成为优先支持贫困劳动力就业的一方沃土。

北京市为帮助受援地区建档立卡贫困劳动力就业做了大量工作。据北京市人社局负责人介绍，今年工作重点是帮助贫困劳动力转移就业，包括继续把北京优势产业、龙头企业引入受援地区，扶持当地及周边特色产业发展；通过技能培训，促进贫困劳动力就近就业；跟踪帮扶在京贫困劳动力，帮助他们实现稳定就业等。北京市扶贫支援办与美团集团合作，后者定向为河北、内蒙古受援地建档立卡贫困户提供一定数量外卖配送岗位，就是发挥北京优势产业、龙头企业作用，帮助贫困劳动力转移就业的一种有益探索。

近年来，数字经济、平台经济、“互联网＋”等新经济、新业态、新模式打开了就业“新天地”，创造出外卖、快递、网约车、云客服、单车运维等众多新职业、新岗位，成为扩大就业包括吸纳贫困劳动力就业的重要渠道之一。北京市扶贫支援办选择与外卖平台合作，发挥平台经济的特色和优势，支持外卖平台为受援地区建档立卡贫困户提供就业岗位，帮助贫困劳动力转移到城市就业，也体现了“优先支持贫困劳动力就业”有的放矢、做细做实的功夫。

根据北京市扶贫支援办和美团签署的协议，新入职河北籍、内蒙古籍建档立卡贫困骑手，不但能获得岗位补贴、大病保障等帮扶保障，贫困骑手子女患病的，还可申请“袋鼠宝贝计划”公益帮扶，帮助贫困骑手减轻后顾之忧。这些努力表明，举措优先支持贫困劳动力务工就业，不只优先向贫困劳动力提供就业岗位，还应当优先向他们提供精准、有力的专项帮扶支持，使他们能够安心就业、稳岗就业，以稳定就业助力实现脱贫致富。