发挥专业优势 全力救治患者

国务院联防联控机制4月29日召开新闻发布会：介绍北京医院支援湖北医疗队抗击疫情的经历并答记者问。

1月26日至4月6日，北京医院先后派出3批、共151名医疗队员驰援武汉，整建制接管了武汉同济医院中法新城院区的一个重症、危重症病房，共收治新冠肺炎患者100人，治愈率超90%。

“1月25日（大年初一）晚上8点，医院接到上级组建支援湖北医疗队通知。3小时后，近640名医护人员踊跃报名。”国家医疗队领队、北京医院院长王建业说，北京医院组建的第一批医疗队以呼吸、危重症、急救医学为主。第二批、第三批医疗队组建的核心原则是多学科团队，除了呼吸、重症科外，还有心脏、肾内、消化、内分泌、放射等科。其中护理团队凸显呼吸、血液等专科护理特色。

北京医院外科ICU副主任常志刚回忆：医疗队员被紧急抽调赶赴武汉，很多人来不及感控培训。医疗队到达武汉后，立即进行感控培训。医疗队还参与了病房改造，包括各种管理流程、感控流程、收治流程的制定，各种仪器设备的调试，等等。“初到武汉，责任感和使命感促使我们顾不上担心和恐惧，只想尽快熟悉环境，投入工作，与时间赛跑，抢救患者。”

“我们刚到武汉时，遇到了医疗防护物资缺乏、检测设备和抢救设备缺乏等问题。”北京医院呼吸与危重症医学科副主任许小毛说，为了解决这些困难，中法新城院区做了大量后勤保障工作，对医疗队有求必应。北京医院抽调了血气分析仪、有创无创呼吸机、床旁超声心动等设备运到武汉，大大提高了医疗队的救治能力。此外，社会上的热心人士给医疗队捐助了不少血氧饱和度监测仪、消毒用品等医疗物资。

武汉同济医院中法新城院区重症病房内老年患者居多。北京医院是国家老年医学中心，救治老年重症患者具有独特优势。北京医院常务副院长奚桓介绍，北京医院根据疫情发展情况，组建了一支包括13个临床科室和40多个护理单元的多学科医疗专家团队，目的在于更好地救治老年重症患者。针对老年患者基础疾病多、用药量大的问题，医疗队做出充分考虑，维护患者的各个器官功能。“老年患者会感到孤独、焦虑，需要更多的关心；医疗队加大了人文关怀分量，增强了患者战胜疾病的信心。”

北京医院医疗队收治患者平均年龄超过60岁，最大的为92岁。常志刚回忆：一位92岁患者主要症状是发热、呼吸困难和低血氧，同时伴随高血压、糖尿病和抑郁症，病情较为危险。针对该患者，医疗队密切监护饮食、心理、生命体征、器官功能，采取了鼻导管吸氧、经鼻高流量氧疗等治疗手段，并进行积极器官支持，包括控制血糖、控制血压。经过两周住院治疗，患者病情明显好转，最后治愈出院。

中医药发挥了独特作用。奚桓介绍，北京医院选派了精干的中医赶赴武汉。在中医治疗过程中，医疗队用上了公认的较成熟的中成药和方剂，并针对每名患者辨证施治。统计显示，病区患者中医药使用率达到95%以上。

护理团队的作用无法替代。北京医院护理部副主任王霞介绍，医疗队中，护理人员占比超过40%，涉及14个专科。护理团队中的专科护士使用护理技术打通危重症患者的生命通道，例如，使用ECMO、呼吸机、床旁血滤等方法抢救生命。护理团队将老年护理专业优势充分发挥，及时采取措施预防和处理患者的老年综合征，以消除老年患者意外风险。此外，护理团队还实时关注老年患者的情绪和心理变化，提供大量人文关怀。

《 人民日报 》（ 2020年04月30日 06 版）