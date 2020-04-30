锻炼“复工”也是当务之急

新冠肺炎疫情在我国趋于平和，全国复工复产几乎达到百分之百，同时全国各地陆续进入迟来的开学季。

被疫情耽误的经济、收入和民生要补回来固然是当务之急，但还有一个当务之急是要把锻炼补回来，把萎缩的肌肉充实起来，把强健的体魄找回来，如此才能抵御、抗御和击败可能反复发作的新冠肺炎以及其他疾病。

疫情期间，无论是感染病毒者还是患者以及健康人，都遭遇健康和身体问题，前者当然是因为患病而影响健康，甚至危及生命，后者则是因为宅在家里无法运动和锻炼导致身体机能明显下降，表现为胖了、脂肪多了，走路干活气喘吁吁，容易感觉疲劳。在返校的青少年身上更是体现为体重增加、运动能力下降，体力和耐力降低，心血管和呼吸功能减弱等。

尽管疫情之前健康身体的重要性为很多人所熟知，但新冠肺炎疫情还是给人们上了一堂触目惊心的大课。平常身体弱，免疫力低，患有多种基础病的人容易感染新冠病毒，并且患病后容易发展为重症，并导致死亡。

很多研究指出，超重和肥胖患者比非肥胖患者的症状要严重。4月1日发表在《柳叶刀》预印本上的对中国深圳383例新冠肺炎患者的研究表明，与体重正常的患者相比，超重者的重症新冠肺炎风险增加86%，肥胖患者重症风险升高142%。美国纽约大学医学院在《临床传染病》发表的3615例确诊患者数据显示，60岁以下人群中，肥胖患者的住院率翻番一倍以上，需要重症监护的风险也显著增加。法国里尔一家大学医院在《肥胖症》期刊报告的124例新冠肺炎患者表明，肥胖者患新冠肺炎需要有创机械通气风险增加6.36倍，很多年轻患者唯一危险因素是肥胖，病情进展极为快速。

肥胖导致新冠肺炎高风险（重症和死亡率高）的机制包括呼吸力学损伤、气道阻力增加、气体交换功能损伤，以及呼吸肌肉力量偏低、肺容量偏低等，这些都是与肥胖症有关的病理生理特征。

肥胖的主要原因一是摄取能量过多，二是运动不足。通过对这两者的调整，合理进食和摄取营养并增强锻炼，才能减少超重和肥胖。然而，疫情结束，人们复工和学生返校时，一个明显的情况是，体重普遍增加，这当然是受疫情限制，宅在家里造成的。也因此，需要马上补上锻炼身体这一每天都需要进行的操练和内容，尤其是学生更为重要，预防肥胖需要从童年和青少年开始，才会在中老年时收到较好的效果。

如果新冠肺炎卷土重来，中国的患者中大量的超重者和肥胖者将更多地成为重症者和不幸死亡。同时，中国还有高血压患者超过2亿人、糖尿病患者9700万，这些群体都是新冠肺炎最容易攻击的对象。

疫情之后，成年人的锻炼重要，青少年的体育和运动更重要，而且要改变过去学校体育课的“三无七不”做法：无强度、无难度、无对抗，不出汗、不脏衣、不喘气、不摔跤、不擦皮、不扭伤、不长跑。

对此，一些学校已经采取了积极措施。在浙江，一些学校的体育课从一周两节增加到一周五节；山西一些学校要求，“坚持每天一节体育课”。这说明体育补课的重要性已经被很多学校认识到，不仅如此，也要形成全社会的运动补课共识。唯有如此，才能增强所有人的免疫力，在下一次新冠肺炎和其他疾病来临时，更有效地战胜疾病。