成果来之不易 防控还需努力

当前，境外疫情暴发增长态势仍在持续，我国外防输入压力持续加大。首都疫情防控一刻也不能放松，北京市要继续落实重点防控任务，疫情防控这根弦必须时刻绷紧，决不能前功尽弃。“五一”假期是对首都防控形势稳定的压力测试和实战考验，响应机制调整后的北京，一定能够统筹做好疫情防控和假日安排，持续巩固来之不易的防控成果。

4月29日，北京市召开第96场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会。北京市政府副秘书长陈蓓宣布，自4月30日0时起，北京市重大突发公共卫生事件应急响应级别由一级响应调整为二级响应。北京将科学有效对部分防控策略进行调整，国内低风险地区进京出差、返京人员不再要求居家隔离14天，正在隔离观察的可以解除观察。（相关报道见04版）

北京市调低一级应急响应等级，标志着首都疫情防控取得阶段性重要成效，是北京市疫情防控工作一步一个脚印稳步向前推进的结果，是全市人民共同努力的结果。截至4月28日24时，北京市有15个区超过36天无新增本土病例报告，其中12个区70天以上无本土新增病例。一度出现境外输入居家聚集病例的朝阳区，也已14天无新增本土病例报告。同时，北京直接入境客运航班旅客已大幅减少，虽偶有零星境外输入病例，但感染来源明确、溯源清晰。目前北京疫情防控安全屏障稳固、总体风险可控，应急响应等级调整实在是一个好消息。

今年1月24日，北京启动突发公共卫生事件一级响应机制，把全力做好疫情防控工作作为重中之重的任务。在这场人民生命安全和身体健康的保卫战中，北京严把入京关，对境内外人员实行隔离观察；采取发热门诊早期排查、可疑病例应检尽检、传染源及密接及时溯源管理等积极有效防控措施；实施社区严格管理、单位健康监测等联防联控、迅速反应工作机制，各项防控措施取得切实成效。

回首三个多月来的疫情防控，从进京关口到社区街道，从早期排查到患者救治，北京交出了合格答卷。经过数月严密精细的疫情防控，我们逐步迎来了全面复工复产、全面复商复市开学，也迎来了应急响应等级下调以及相应的防控策略调整。

首都疫情防控阶段性重要成效的取得，既来自于自身努力，也离不开外部环境稳定向好。在常态化疫情防控形势下，首都北京需要有敏锐的风险意识和危机意识，北京防控策略调整需要全国疫情防控形势持续向好作为前提条件。此前，全国已有28个省区市相继调整了响应级别，并未发现疫情反弹，武汉解封已达三周时间，也没有发生疫情反弹。湖北保卫战、武汉保卫战取得决定性成果，全国疫情防控阻击战取得重大战略成果，这些都是北京调降应急响应等级的必要条件。

应急响应等级调降，无疑会给市民生活带来更多便利，是对广大市民恢复正常生产生活秩序愿望的进一步满足。但是，响应级别调整并不意味着首都疫情防控有所放松。北京将继续实行九个“严格”，包括严格社区管控、严格进京检查站管理、严格学校常态化管理、严格就医管理、严格境外返京人员管理等。首都疫情防控不同于其他地区，应急响应级别调整绝不意味着防控工作标准降低、防控力度减弱。北京已做好应对较长时间疫情的思想准备和工作准备，坚决排除各类风险隐患，坚决防止疫情二次暴发、卷土重来。

当前，境外疫情暴发增长态势仍在持续，我国外防输入压力持续加大，国内防止疫情反弹的复杂性也在增加。“五一”假期将至，首都疫情防控一刻也不能放松，北京市要继续落实重点防控任务，疫情防控这根弦必须时刻绷紧，决不能前功尽弃。“五一”假期是对首都防控形势稳定的压力测试和实战考验，响应机制调整后的北京，一定能够统筹做好疫情防控和假日安排，持续巩固来之不易的防控成果。