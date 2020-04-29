开学复课是抗疫决胜的一大步

本周，北京254所学校开学了，49979名高三学生重返阔别3月有余的校园，和同学们并肩开始高考前紧张繁忙的学习。

高三年级顺利开学复课，是北京疫情防控进入常态化阶段的重要标志。而复学复课是一项系统工程，关系学生、家长、老师等多个群体，牵涉授课、就餐，乃至住宿等多个环节，每一项都是疫情防控的变量。某种意义上，学生重返校园的一小步，意味着疫情防控的一大步，不仅传递出战疫决胜的鲜明信号，更是在夯实全社会重回正轨的坚定信心。

做到“绝对安全”才开学并不现实。也就是说，教育主管部门和学校要意识到，在当前和今后一个时期，疫情防控和复学复课，必须两手抓两手硬。一方面，学校作为人群密集场所，从组织保障、制度保障，到物资保障、应急保障，都要细之又细、严之又严。另一方面，全社会对待复学复课的态度也要更加科学理性，不能盲目乐观也不必草木皆兵，积极配合学校的各种防控举措，将之前的好举措融入日常。

就像因疫情居家期间，各位老师不论学科、不论年龄，纷纷克服“本领恐慌”上线触网打造“空中课堂”，复学复课同样有许多新的情况要面对，需要与时俱进的探索，需要因地制宜的高招。比如为了减少人员密度，很多班级可能需要切分打散；比如适应学生复课状态转变，很多课程计划可能需要增加弹性；比如避免放学路上出现聚集，错峰下课、严格“一米线”都是需要进一步细化的内容。学校和老师对自己的学生最了解，各家拿出各家的办法，一校一策、一班一策，就能最大限度实现从线上到线下的有效衔接、家庭到学校的平稳过渡。

“感动回归 蓄力前行”，这是丰台二中高三开学第一课的主题。是的，这场“回归”来之不易，饱含了太多人的牺牲和付出，惟有“蓄力前行”方能不负期待，同样，在复学复课过程中不断巩固积累好的经验做法，也正是在推动我们的城市“蓄力前行”。