确保全年粮食产量超1.3万亿斤

昨天，国务院联防联控机制新闻发布会上，农业农村部相关负责人透露，从目前来看夏粮丰收有较好基础。农业农村部将努力把疫情造成的损失降到最低，确保全年粮食产量稳定在1.3万亿斤以上，把中国人的饭碗牢牢端在自己的手上。

农业农村部发展规划司司长魏百刚介绍，今年以来，我国农业农村经济运行总体平稳，稳中向好，经受住了新冠肺炎疫情的冲击，特别是种植业增加值同比增长3.5%，“米袋子”“菜篮子”供给保障有力。

粮食生产形势好，目前小麦整体长势好于去年，也好于常年，今年夏粮丰收有较好基础，春播进展顺利，进度达到三成左右。生猪生产恢复势头持续向好，一季度末与去年底相比，全国生猪存栏增加1000多万头，增长3.5%；能繁母猪存栏增加300多万头，增长9.8%，禽蛋、牛奶产量也有一定幅度增加。“菜篮子”产品价格持续回落，猪肉批发价格已连续10周下降，每公斤降了6元钱左右，蔬菜、水果等鲜活农产品价格基本回落到常年水平。

魏百刚表示，为落实中央“六保”任务要求，农业农村部将采取有力有效措施和超常规举措，努力把疫情造成的损失降到最低，要全力以赴夺取粮食丰收，通过加强小麦中后期田间管理，着力恢复早稻生产，突出抓好东北春播，稳定夏播面积等，“确保全年粮食产量稳定在1.3万亿斤以上，把中国人的饭碗牢牢端在自己的手上。”

农业农村部国际合作司司长隋鹏飞表示，由于疫情，一季度我国对外贸易出现下滑，农产品贸易也受到影响，进口增幅低于往年同期，出口降幅多年少见。目前，国际新冠肺炎疫情形势依然复杂，对我国农产品贸易的影响还将持续显现，国际需求萎缩，商贸往来受阻、国际生产供应存在不确定性成为“三道坎”。综合研判，二季度的农产品贸易形势不乐观，进出口可能进一步分化，出口受影响会更大。农业农村部将密切关注全球农产品供求和市场形势，抓好国家稳外贸各项政策措施落实，创新贸易促进方式，推动进口多元化，促进优势农产品出口。（记者 任敏 刘欢）