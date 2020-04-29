迎着疫情 那些未按暂停键的“小人物”

4月26日，武汉在院新冠肺炎患者清零。4月27日，中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰率中央指导组离鄂返京。冬去春来，夏意渐浓，有关战“疫”的一切都在朝着胜利迈进。

而在大时代因疫情凶猛按下暂停键时，除了一线战“疫”人员的辛苦付出，那些迎风而上的“小人物”，也在默默支持着城市运转。

他们没有多么惊险刺激的经历，会害怕疫情，也会为银行卡余额不足而忧愁叹息。每一个人都在行动，以赤诚对抗清冷，书写着世间的热气腾腾，他们都是劳动者，是无名英雄。

守护昔日生活的骑手们

疫情初期，看着每日蹭蹭上升的新冠肺炎确诊人数，嘴里说着“怕什么”的外卖骑手蒋国江，其实心里也会慌张。

北漂十年，如今他43岁。他不怕苦不怕累，唯一怕的，就是万一自己倒下，没人撑起这个家。远在重庆的父亲得了心脏病，母亲患糖尿病，两个儿子又正好是读书的年龄，睁眼闭眼都是用钱的压力。

在超市打零工收入微薄的妻子曾劝蒋国江，“外边疫情那么严重，赚钱的事，咱们慢慢来吧。”可他觉得，根本没法慢下来，为了守护往日家庭的幸福，自己舍不得按下工作的暂停键。

往年过了正月十五，总能接到一茬儿又一茬儿的学生订单，见惯了五道口的熙攘喧闹，彼时的寂寥清冷蒋国江还是第一次遇到。从早上十点到晚上十点，他一直骑着电动车穿梭在大街小巷。形形色色的订单，将一天的时间切割成无数细碎的片段，他在等着手机提示音响起的时刻。

“这时候，看到新的订单，我就开心啊，不仅有钱赚，还能顺便帮帮别人。毕竟现在大家都不敢出门，年轻人也不经常自己做饭，能吃上外卖，也不会饿着肚子。”像蒋国江这样，善于在疫情时期的细枝末节里挖掘出一勺“糖”的，还有不少人。游走在京城，蒋国江总会遇到很多同行，“他们看上去年纪轻轻的，倒还挺能吃苦”。

26岁的骑手常凯，就经常蒸几个馒头再加点小菜简单对付完一餐。疫情暴发后，一向“抠门”的他却养成了一个习惯：每天多备两个一次性医用口罩在口袋里，送餐途中，如果遇到忘戴口罩或者戴着普通棉口罩的同行和路人，他都会热心地分享。一星期内，常凯能送出三四个口罩，收获好多句“谢谢谢谢”，他觉得这件小事不值一提，毕竟保护他人也是保护自己。

“虽然难，但大家都在挺着，会挺过去的。”美团国贸站主管左申平相信一切都在向好发展。他想起年初时，自己曾在寒风里抬头看见国贸的霓虹灯在夜色里坚定闪耀着“武汉加油”的字样，“振奋得鸡皮疙瘩都抖落了”。那一刻，他明白了自己和同事们所守护的东西，明白了集体坚守的力量。

黎明前的天安门守护者

2月6日，凌晨4点半，天安门广场的华灯在夜色里散发着暖黄的光，雪还在纷纷扬扬地下个不停。不到3个小时后，国旗护卫队将自天安门城楼下出发，途经长安街，行至升旗区域。

天安门环境服务中心党支部书记温莹莹和她60多名环卫同事，将心里的弦紧绷起来。此刻，保障升旗路线的畅通成了他们工作的重中之重，这是一个不允许掺杂半点马虎的任务。

本就是和垃圾、灰尘终日打交道的职业，如今撞上疫情，这多少让他们有些担心。从金水桥到人民英雄纪念碑，从人民大会堂到毛主席纪念堂，在这片作业面积28.49万平方米的特殊区域，每一项工作都要谨慎仔细。他们每天上下班要严格测量体温，严禁用手直接碰触游客掉落的垃圾废弃物，出场前和回场后要为车辆、工具消毒，清掏完果皮箱后要为其消毒……每项防控措施，都必须严丝合缝地落实。

正月十三，立春刚过，在寒冷的凌晨，还是有环卫工人干活热出了汗。在机器的轰鸣声中，积雪被清扫到一起，干净整洁的地面一片一片地显现。那个凌晨，少了往年等待升旗的人山人海，在白雪的映射下，本应冷清许多。但在温莹莹的回忆里，却翻涌着同事一顶顶蓝帽子下的热诚。

7点11分，环卫工人撤下金水桥上的苫布。五分钟后，晨曦微露，国旗护卫队如约而至。看着五星红旗冉冉升起时，80后温莹莹的鼻子有些酸。她说，自己入行十一年，和同事奋战在环卫一线，与日出赛跑、和积雪抗争。虽有疫情，但依然无悔，曾数次有幸参与守护不可亵渎的神圣和庄严，“升国旗啊，我一辈子都看不腻”。

据官方数据，疫情发生以来，全国180万环卫工人在完成好日常工作任务的同时，都承担着疫情防控的应急任务。温莹莹说，自己很骄傲能成为一百八十万分之一。

驶向春天的1路公交

“只要咱们还在保持行进，一切都会慢慢好起来。”在新冠肺炎疫情面前，历经过非典考验的公交车司机常洪霞，有着天然的乐观和淡定。在请战书里，她特别喜欢那句“苟利国家生死以，岂因祸福避趋之”，读了好几遍后，她郑重地按下了红手印。

常洪霞驾驶的北京1路公交车，途经天安门、军事博物馆、国贸、五棵松等标志性站点，被老北京人称为“长安街上的城市之舟”。往年春节，透过驾驶室上方的后视镜，常洪霞总能看到“一片乌泱泱的脑瓜顶儿”，但今年，乘客最少时，单程一趟加起来还不到十人，甚至有时车上的工作人员比乘客还多。

从业25年的她深谙保持行进的意义：公交是城市的血脉，血脉通了，城市自然也就活络起来。

在车辆运行中，常洪霞发现，有些乘客为了避免交叉感染，既不落座也不握扶手，干立在车前后门刷卡处，熬到到达目的地的那一刻。察觉问题后，她开始努力营造一种能让乘客安心的磁场：车内的“暖心箱”中，增设了一次性口罩和一次性手套，以备乘车人员不时之需。车门前后的刷卡机附近，还摆放着常洪霞自费购买的瓶装免洗手消毒液，供乘客自行使用。

曾有名乘客从前门下车时，说了一句：你们也辛苦了。虽然小声，但常洪霞还是听到了。“中国人比较含蓄隐忍，很多感动都藏在了心里。”疫情发生以来，她总能特别敏感地捕捉到这种人与人之间的温情流动。

从寂寥萧条，到花满枝头，开着开着，就遇见了万物生长。

几周前，常洪霞发现，路上堵车了，她高兴地把这个消息分享给了家人。换作半年前，她肯定没法想象身为公交人的自己，居然会为道路堵车欣喜若狂。一天，当车辆行驶过新华门时，车里有乘客喊：看，玉兰花开了！透过车窗，常洪霞朝外望，她清晰地感知到，自己熟悉的那个北京、那个中国，终于要回来了。

疫情之下，“小人物”还有许多角色：为保卫春日餐桌，辛勤耕种于田间地头的农民；为老乡们脱贫增收，主动化身网红直播带货的基层干部；为保障车辆平安出行，24小时不敢关机的道路养护工；为守候返工复产路，践行隔离不隔爱的铁路乘务人员；为记录时代呈现真实，用笔尖书写喜乐哀愁的新闻工作者……也包括，宅在家中有钱出钱、有力出力的每一个你我他。

中青报·中青网见习记者 黄丹玮 先藕洁 记者 王帝 来源：中国青年报