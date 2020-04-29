武汉“清零”，医疗救治任务圆满完成

4月27日国务院联防联控机制新闻发布会数据显示，截至4月26日24时，湖北和武汉实现了无新增确诊病例，无新增死亡病例，无新增疑似病例，无现有确诊病例，无重症病例，无现有疑似病例。当前，我国本土疫情传播已基本阻断，生产生活秩序正在加快恢复。从最高峰近万例在院重症患者到六个“清零”，从寒冬到暖春，武汉和中国人民共同迎来了疫情防控的历史性时刻。

回望这场抗击新冠肺炎疫情的“战疫”，面对新中国成立以来国内发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件，广大医务工作者义无反顾、日夜奋战，第一时间奔赴疫情的“风暴眼”，成为了战胜疫情的中坚力量。

4月9日，武汉大学人民医院东院，治愈出院的王欣老人和医生紧紧相拥/图片来源：人民日报

加强统筹协调，全国医疗力量紧急驰援

“我会坚守到最后，什么时候患者都出院了，什么时候就算是圆满完成了在武汉的任务。”国家卫健委医政医管局监察专员焦雅辉说，她在疫情紧急时来到武汉，全程参与援鄂医疗力量的调度。

彼时，来自全国29个省市自治区的346支援鄂医疗队、22支国家紧急医学救援队和3个移动P3实验室医疗队的4.2万多名医护人员，其中重症专业超过1.1万人，在国家卫生健康委的统一调度下紧急驰援，与湖北和武汉同仁并肩战“疫”。

“医疗队的人员有呼吸的、感染的、重症的，有医生、护士；有地方的、有军队的；有西医的、有中医的。”在国务院联防联控机制新闻发布会上焦雅辉介绍，紧急调动过程中，从医疗机构接到指令到医疗队组建完成，一般不超过2个小时。从医疗队集结到抵达武汉，一般不超过24小时。

针对当时重症病例救治尤其是湖北武汉重症病例不断增加的形势，国家卫健委进一步集中各方资源，从全国紧急调集优质医疗资源支援武汉重症患者医疗救治工作，采取以省包科、以院包科的形式，把重症医疗队整建制地分配到重症定点医院。国家卫健委采取了“一省包一市”的方式来对口支援，按照以省包市责任包干，明确任务落实落细的原则，选派了像江苏、广东、山东、浙江等19个省，以省来支持地市或县级市的医疗救治工作。

北京协和医院等国家卫生健康委委属管医院和部分省级大医院、大学附属医院，由院长和书记领队，调集了最强的重症专业医护人员，携带着精良的设备，确保能够在重症患者的救治当中第一时间发挥作用。

在整个工作部署的两天内，19个省与对口支援的地市都已经建立了支援关系，派出25支医疗队，3500多名医务人员，实现对16个地市需求的全覆盖和全满足，同时还根据地市需要，在派出力量的同时增派50%的力量作为储备，让增援力量等患者、等任务。

钟南山院士、李兰娟院士、王辰院士、张伯礼院士、陈薇院士、乔杰院士、仝小林院士、黄璐琦院士等院士力量领衔的团队也在其中。他们帮助湖北武汉包括全国加强复杂危重症的会诊和救治，同时积极探索新的药物、新的疗法，及时将行之有效的治疗方法纳入到诊疗方案，指导全国的医疗救治工作。从1月15日国家卫健委发布第一版新冠肺炎诊疗方案，到如今“国家版”诊疗方案已更新至第七版，多语种的中国诊疗和防控方案及时分享给了全球180个国家、10多个国际和地区组织。

国家卫健委统筹协调成建制地搭建了方舱医疗团队。把普通和轻症医疗队与国家紧急医学救援队、移动P3实验室进行编组，针对方舱医院的特点，以省队为单位，采取分片包干的形式，快速配置标准化的医疗、护理和检查单元，做到了方舱医院建设交工、资源配备和患者收治的三同步，最大化为患者救治争取时间。

“中方行动速度之快、规模之大，世所罕见。这是中国制度的优势，有关经验值得其他国家借鉴，相信中国采取的措施将有效控制并最终战胜疫情。”世界卫生组织总干事谭德塞由衷赞叹。

规范防护制度，全力保障医护人员

“在这一次疫情防控中，我们不需要任何‘英雄主义’的号召，很多医务人员都是自觉投身到疫情防控工作中。在我看来，防护的关键在于防护用品供应要保障充足到位，同时让医务人员有合理的工作负荷，可以进行轮替，这样才能真正保障医务人员的安全。”提及一线多名医护人员感染病毒和他们的安全时，焦雅辉曾强调这样一句话。

针对一度出现的医疗设备和物资紧张问题，国家卫健委加紧协调保障需求，同时要求各派出医院克服困难，尽最大的努力，募集呼吸机、人工膜肺、医用防护服等医疗设备和用品支援前方。

为了保证有限的防护资源能够合理使用，国家卫健委与工信部、药监局共同研究出台了《新型冠状病毒感染的肺炎防控中常见医用防护用品使用范围的指引》，对外科口罩等8种常见的防护用品适用区域的范围、穿脱要求、更换时间给予了指导性和精细化的要求，做到开源同时也要节流。

此外，国家卫健委还印发了《医务人员感染防控指南》，指导医务人员做好自我防护，并在重症集中收治的定点医院建立医务人员排班轮替制度，通过内部挖潜、整建制轮休、化整为零多种方式进行医疗队的轮换和休整，有效降低了医务人员每周工作时长，保护医务人员的身心健康。

3月10日，武汉最后一家方舱医院闭仓；4月15日，最后一支援鄂医疗队撤离湖北；4月24日，武汉市新冠肺炎重症及危重症病例清零；4月26日，武汉在院新冠肺炎患者清零；4月27日，中央指导组离鄂返京。

随着疫情稳定，4月14日，武汉同济医院中法新城院区举行了一场欢送北京协和医院援鄂医疗队活动，欢送最后一支撤离湖北的医疗队。“国家卫健委已向绥芬河市派驻医疗队、疾控专家。国家卫健委正在制定相关预案。”活动现场焦雅辉接受媒体采访时表示，许多原来在武汉抗疫专家已到绥芬河，就是要把武汉经验用于绥芬河边境防疫。

一连串重要时间节点背后有千万人的逆行。“我们圆满完成了医疗救治的任务”，与武汉临别之际，焦雅辉专员终于兑现了坚守到底的诺言。