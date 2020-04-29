粮食安全，从未像今天这样有信心！

面对新冠肺炎疫情全球蔓延，有人担心：如果各产粮大国都限制粮食出口，会不会影响中国人的饭碗？中国的粮食安全能不能经受住考验？

事实是最好的回答。看市场，无论是北上广深这些大城市，还是“三区三州”偏远乡村，商场的货架上粮食品种琳琅满目；看田间，春耕进展快、苗情好，全国春播粮食面积多于往年。问问身边朋友，家中有没有囤米囤面？别人会把这当成一句玩笑话！

的确，农业发展到今天，中国人已牢牢端稳了自己的饭碗。“手中有粮，心中不慌”。这次疫情，让人们更加深刻地认识到粮食安全的重要性。悠悠万事、吃饭为大，只要粮食不出问题，中国的事就稳得住。

作为14亿人口的大国，要端稳饭碗，就必须坚持“以我为主，立足国内”，确保“谷物基本自给、口粮绝对安全”。说一千道一万，粮食安全是关乎国家生存发展的底线问题，一旦出了问题，谁也救不了我们。

正因为如此，这么多年来，从中央到地方持之以恒重农抓粮，亿万农民一季一季辛勤耕耘。可以说，对于粮食安全问题，中国人民从来没有像今天这样有信心！

信心，来自粮食综合生产能力。看总量，中国粮食实现“十六连丰”，总产连续5年稳定在6.5亿吨以上。看人均，去年人均占有粮食474公斤，超过了国际公认的400公斤安全线。看保障，作为口粮的水稻、小麦自给率达98％以上，饭碗里主要装自己的粮。数字背后，更是农业生产方式的嬗变：在春耕一线，北斗导航平田，无人机喷药，天上飞的、地上跑的，都成了种地的好帮手。“藏粮于地、藏粮于技”，生产方式早已告别“面朝黄土背朝天”，新农机、新技术把粮食生产基础夯得牢了又牢。

信心，来自稳定的粮食产业供应链。“产业强，粮食安”，中国从中央到地方建立粮食储备和应急保障体系，仅口粮库存就能满足1年以上的市场需求；日应急加工能力约19亿斤，粮食应急加工企业1天的加工能力，就够全国人吃1天多；迈向粮食强国，“粮头食尾”和“农头工尾”年产值超过3.1万亿元，不仅丰富了人们餐桌，也稳住了农民的钱袋子。

信心，来自制度保障。制度是关系粮食安全的根本性、稳定性、长期性问题。今年春耕，中央出台了一系列扶持政策，发放稻谷补贴、产粮大县奖励资金，继续实施稻谷、小麦最低收购价，并提高了早籼稻和中晚籼稻的最低收购价等，这些政策释放出强烈信号——让农民种粮不吃亏、地方抓粮不吃亏，调动保护好这“两个积极性”。这是中国解决粮食问题的法宝，过去是，将来也一定是！

中国人靠自己的双手解决了世界1/5人口的吃饭问题，这是了不起的成绩。但越是农业形势好的时候，越不能麻痹松懈。尤其要看到，尽管粮食连年丰收，但基础还有短板，挑战也不小，未来粮食需求仍刚性增长，每年因人口数量增长就要增加粮食需求上百亿斤。

因此，保障粮食安全是中国的永恒课题，任何时候这根弦都一刻不能松。保护好“耕地红线”，守住“谷物基本自给、口粮绝对安全”底线，任何时候都应该是我们“三农”工作的重中之重！

（作者为本报评论员）