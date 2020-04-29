国际舞台上中医药身手不凡

在此次抗击新冠肺炎疫情中，中医药全程参与，全程发挥作用，彰显了中医药的特色和优势，也使得中医药在国际舞台上的角色变得愈发重要。为推动更多中医药抗疫经验传播海外，更好地发挥中医药在全球抗疫中的作用，4月24日下午，人民日报海外网主办的《海客健康》栏目推出首期线上沙龙，以“全球疫情影响下，中医药的未来”为主题全球直播，并在腾讯视频、抖音、快手、同步直播，受到广泛关注。

战疫一线，中医药优势明显

在当天的直播连线中，中医专家、中药企业代表、地方政府官员与关心中医药发展的海外媒体代表等嘉宾畅所欲言，讨论热烈。

据国家中医药管理局突发公共事件中医药应急专家委员会委员、北京中医药大学博士生导师刘景源介绍，疫情发生以来，4900余名从全国各地调集的中医药人驰援湖北。国家中医药管理局全国名老中医药专家刘景源传承工作室有4位医生直接到了抗疫一线，“我们在治疗中用了党参、黄芪，增强免疫力，效果很好，这是我们在临床中总结的新经验，应该向世界各地推广。”刘景源说。

湖北神农架林区人民政府副区长沈绍平在直播中介绍说，湖北神农架是中医药的最大受益者，此次新冠肺炎疫情，湖北是疫情严重地区，神农架用中药方法有效地阻隔了疾病传播。“在治疗期间，我们对确诊病人加用中药治疗，缩短留院时间，同时，各医疗机构坚持治疗关口前移，对疑似患者、留观患者、普通发热患者、密切接触者均增用中药预防、治疗，切实提高中医药使用率，充分发挥中医药预防治疗方面优势，大力推进中药下基层。”

据介绍，中医在新冠肺炎救治过程中优势明显，尤其是对于轻症病人，能提高治愈率等，现已形成中医药治疗新冠肺炎的诊疗方案和中西医结合的“中国方案”，筛选出金花清感颗粒、连花清瘟胶囊、血必净注射液和清肺排毒汤、化湿败毒方、宣肺败毒方等有明显疗效的药方。

石家庄以岭药业股份有限公司总经理吴相君说：“从临床反馈来看，连花清瘟胶囊取得了很好的疗效。比如陕西、湖北黄冈、贵州等地的多名患者使用连花清瘟后治愈出院。”

“受益匪浅，中医大有可为”“以岭药业厉害”“沈区长积极的状态是湖北人民现在精神面貌的缩影”“希望中医药的价值，能被更多人了解”……当天的直播累计近10万海内外网友观看，其中不乏专业人士给予了积极评价。北京中医药大学教授、主任医师王新佩点赞直播“讲得好！我们好好观看学习。”东直门中医院针灸科副主任刘宁表示：“讲得挺好!”

海外抗疫，中医贡献多多

2019年，第72届世界卫生大会审议通过《国际疾病分类第十一次修订本》，首次纳入起源于中医药的传统医学章节，被外媒解读为世界卫生组织对中国传统医学的正式认可。今年2月，中国国家卫生健康委对外宣布，通过对214名患者的临床救治，中医药的治愈率达90%以上。中国对中医药的有效利用，使海外媒体对中国传统医学的讨论热度显著提升。

法国新欧洲集团董事长陈翔介绍说，法国侨界通过“云诊所+中成药”解决了很多华人对病情的疑问，通过中药有效降低了轻症转重症的发生率，好几位患有轻症新冠肺炎的华人患者都痊愈了，中医成为法国华人新冠疫情防控的一大亮点，中医在海外抗疫中做出了贡献。

“在非洲，华人有慈善基金会，经常和中国援非医疗队在当地开展免费医疗活动，我也会把中医和中医的针灸、按摩疗法都融入进去，通过这种方式让大家更多地了解中医。很多人在接受完中医疗法之后，症状都得到明显的改善。”非洲华文传媒集团董事长南庚戌分享了自己推广中医药的经验。

“在疫情初期韩医学会就开设了韩医咨询电话，免费提供了中医处方。中国的一些治疗机构通过视频会议的方式，向韩国韩医们提供技术和治疗手段。借鉴中国政府采用的中西医结合的治疗方式取得了很大的成果。中韩两国如果继续促进中韩传统领域的交流与合作，必将推动两国传统医学的发展。”“奋斗在韩国”网站创始人王俊霖总结道。

在沙龙中，人民日报海外网发布了《新冠肺炎疫情影响下中医药海外口碑的转变》报告，分析海外媒体对中国传统医学的报道口碑变化和中医存在的问题及对策建议，引起了网友的热议。直播结束不久，多家媒体转载并引用报告内容。

中医药出海，大有可为

值得注意的是，尽管中医药被证明对治疗新冠肺炎效果显著，但中医药在海外要进入医院抗疫却并不容易。在一些国家，医药法律尚未承认中医药的地位，目前中药汤剂还无法在医院内使用，国内捐赠的中药多用于华人社区和医护人员的预防性用药。

据悉，连花清瘟就遇到了这样的难题：一是国际注册，目前只在少数国家注册，各国对中药产品的注册要求各不相同，制约了连花清瘟在全球的上市推广；二是国际物流，由于疫情影响，国际物流通道不畅，影响了药品的全球市场覆盖。“希望能得到世界各国的支持，加快连花清瘟等中药在各国的注册，同时，结合各国对防疫物资的需求，建立国际物流绿色通道，让中医药为人类健康发挥更大的作用。”吴相君认为。

这种情况出现，既有观念文化差异影响，也有不同国家之间法律法规的限制。刘景源表示，中医药走向世界，可以从中成药开始。不同的国家、不同的地区，病人不同的体质，中医根据气侯的特点和人的体质特点，根据不同的国家可以制定不同的方案。“所以，我们应该多跟国外联系，如果有国家请求我们支援，中药可以根据当地的气侯特点来治疗。”刘景源说。

主办方表示，中华民族伟大复兴，必然包括中医药的振兴。对祖国中医药的自信也是坚定的文化自信的一部分，作为媒体，既要增强媒体的使命感，做好中医药发展的记录者；同时增强媒体的认同感，做好中医药发展的推动者。主办方希望，以本次沙龙为切入点，将《海客健康》搭建成为中医与政府、社会之间的沟通平台，形成媒体牵头、社会支持共话中医文化，促进中医药国际化发展的良好分享机制和公共的舆论环境。