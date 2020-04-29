“海归突击队”守好八桂抗疫“第一关”

在广西壮族自治区，有一支40多人的抗疫“海归突击队”，他们分布在各个机场的安检、地勤、货运等岗位，守卫着机场安全关口、为旅客排忧解难、确保防疫救援物资经绿色通道第一时间完成提取。

“海归突击队”的每个人都在一丝不苟地完成着每一项防疫工作，他们的努力与坚守，彰显出留学归国人员的一份份担当。

同心坚守 我们站在一起

安检是机场的一线岗位，更是机场的安全关口。2010年，李运龙从泰国川登喜皇家大学毕业后，正式进入南宁机场安检站工作。

自新冠肺炎疫情暴发以来，每天从到达办公室的那一刻起，李运龙就在与防疫物资打交道。

根据安检站当日上岗人数统计需领取的防护物资，做好物资申请、签领、分发管理及旧物资回收统计工作。“由于安检防护物资需求量大，每个岗位的防护装备各有不同，因此每晚还需要根据各科报的岗位人员名单统计每个种类防护物资的数量。”统计内容繁琐复杂，李运龙常常工作到深夜。

“但想想那些在候机楼战疫最前线的同事，想想在防护服下湿透了衣服的他们、想想还没来得及吃饭的他们、想想隔着面罩里的雾气瞪大眼睛盯着X光机屏幕查控违禁品的他们、想想头套里的汗渗透鬓角的他们……相较之下，我工作中的这点困难又算得了什么呢！”李运龙说。

安检岗位接触旅客多，潜在感染风险较高。“同事们每天需要接触大量的旅客，在确保安全平稳运行的同时，我们还叠加了防疫方面的压力。一些旅客随身携带的消毒酒精、体温计等也增加了安全检查工作的困难。”李运龙的工作，为一线安检工作人员的防疫安全提供了重要保障。

同样是在南宁机场安检站，海归梁译创建的“译空间”员工心理关爱室逐渐赢得了同事的认可与信任。梁译曾在日本留学6年，毕业于爱知大学心理专业。在“译空间”心理辅导室，她推出的战疫系列微心语推送很受欢迎，是同事们防疫期间排解心理压力的一个温暖港湾。

梁译告诉记者，她身边的很多朋友也同她一样，在抗疫一线忙碌。就在南宁机场，她送走了自己的高中同学，这位同学是广西第三批支援湖北的医疗队员，从这里乘机飞往武汉。一个多月后，同样的地点，梁译又见到了从武汉凯旋的这位同学。一来一往之中，梁译见证了许许多多难忘的战疫瞬间。

细致高效 我们通力合作

2007年从美国佐治亚大学毕业后，曾婷回国在桂林机场地勤服务部工作。2月中旬，由于疫情原因，很多国家的入境政策在不断变化，这也增加了国际航班办理的难度。

“每个国际航班办理前，我们会召开岗前准备会，通过网络查询或从驻场代办处了解掌握整个航班旅客目的地或转机国家的入境规定。航班办理时，协助联检单位发放健康申明表，并辅助外籍旅客进行填写。”曾婷说。也常会遇到一些旅客因不了解目的地或转机国家的入境政策，在机场办理值机手续时被告知无法成行的情况，此时，面对心情焦躁无奈的乘客，值机员与值班主任不仅需要耐心安抚乘客情绪，还要能提供一些可行的转机建议。

一次，一位丹麦旅客要经香港转机印尼，到达印尼的时间是2月5日凌晨，而印尼官方规定，自2月5日起限制14天内有中国旅居史的外籍旅客入境。“在确认旅客健康申报情况正常后，我们及时将印尼相关情况告知旅客，并协助这位旅客联系代办改签成早班机，使其得以顺利成行。”地勤工作要求细致，特殊时期，能为旅客顺利出行出一份力，曾婷心中也多了几分宽慰。

疫情期间，广西翔飞航空食品有限公司的一系列航班餐食保障工作要在第一时间迅速做出调整，这让毕业于越南岘港大学的廖杨欢感到了前所未有的压力。

“4天时间内要调整15家航司餐谱，还要考虑到公司的原辅料库存、餐食成本。当时是真心希望每天能再多出12个小时！”在餐谱稍微稳定后，机场常会有支援湖北的包机，于廖杨欢而言，晚上八九点才接到业务通告、第二天一早飞机便要起飞就成了她所面对的工作常态。“3月17日那天，晚上10点多我才收到航司通知，一直与航司沟通到夜里12点多才最终确认保障细节。疫情期间常会碰到这种紧急情况，此时必须要保证高效、细致，因为一旦任何一个环节有疏漏，都会影响到航班的正常，所以压力非常大。”

廖杨欢说，调整餐谱的几天里自己就像在打仗。神经时刻紧绷、晚上做梦也在想餐谱。不停地接电话、打电话，调整餐谱、查库存、联系采购配送……直到餐谱万无一失、基本稳定后，那一刻，紧绷的神经才终于慢慢放松下来。

团结一致 凝聚坚实力量

疫情初期，对于境外进入国内的防控救援物资，广西机场管理集团发布公告，多方联动开通绿色通道，保证在防疫物资飞机抵达后优先卸运、优先提取，飞机抵达30分钟后即可办理提取。

不论早晚，南宁机场货站24小时在岗待命。收到物资信息第一时间汇报并通知各部门协调操作，确保国际救援物资顺利通关，不在口岸滞留，快速、完整地交到收货人手上。

毕业于泰国清莱皇家大学酒店管理专业的周圆，从2011年7月开始在南宁机场货运部国际室工作。接受采访时，她的话朴实无华，但却分外暖心。

“我们作为机场货站的一线工作人员，做着最基本、最朴实、最接地气的工作。看到那些最美‘逆行者’，我们只能用自己的方式，默默地在岗位上贡献一份微薄力量，认真负责好每一票经手的货物，尽可能地为奋战在救援一线的医生护士们提供有力的运输保障。”周圆说。

物资的到达时间并不总能按计划进行，为保障救援物资到达后第一时间装载，周圆与同事常常一等就是半夜。

一次，他们收到一条运输救援物资的信息，等了整整一天都没有后续消息，直到第二天凌晨1点才迎来物资。随时待命的机场货运仓库人员迅速行动，通知海关和安检，顺利把物资送进停机坪、装上飞机，最大程度上保证了运输效率。

战疫中，同事们齐心团结形成的工作氛围深深地打动了李运龙。“我们这个安检队伍经过多年锤炼，战斗力很强，在疫情期间团队精神更是体现得淋漓尽致。你累了我来换你、你的面罩脏了我来帮你擦、你没吃饭我来换岗你先去吃饭……很多小事叠加起来就是大家互相帮扶、踏踏实实做好防疫工作的坚实力量。”李运龙如是说。

（罗芳对本文亦有贡献）