“米袋子”“菜篮子”供给保障有力

本报北京4月28日电 （记者申少铁）国务院联防联控机制28日召开新闻发布会，介绍防疫期间农业农村经济发展工作情况并答记者问。

“今年以来，我国农业农村经济运行总体平稳，经受住了疫情的冲击，特别是种植业增加值同比增长3.5%。”农业农村部发展规划司司长魏百刚介绍，今年春耕进展顺利，夏粮丰收有较好的基础，有信心、有底气、有能力夺取全年粮食丰收，“米袋子”不用愁。

魏百刚表示，中国“菜篮子”供给保障有力。一季度末，全国生猪存栏比去年底增加了1000多万头，增长3.5%，能繁母猪存栏增加了300多万头，增长9.8%。同时，禽蛋、牛奶产量也有一定幅度的增加。目前，猪肉批发价格已连续10周下降，每公斤降了6元左右，蔬菜、水果等鲜活农产品供给增加，价格基本回落到常年水平。饲料、兽药、屠宰、水产品加工等养殖上下游企业以及农资重点企业全部恢复正常生产，产能达到常年同期水平。