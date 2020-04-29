人民时评：“云医疗”助力健康生活

医保首诊制和预约分诊制是一次突破和创新，有助于打造服务民生的新业态，创新医疗服务模式，更立体、高质、精准地满足人民群众健康需求

互联网医疗平台需要加速完善，解决好人们关心的问题，从而使医疗服务体系更加便捷、灵活、高效

新冠肺炎疫情防控期间，我国互联网医疗服务量增长迅速。在国家卫健委的委属委管医院中，互联网诊疗比去年同期增加了17倍，一些第三方互联网服务平台的诊疗咨询量增长了20多倍。再加上医保开通医疗服务网上支付、药品配送服务，使得互联网医疗新业态初具规模。

近年来，实体医院自己搭建的互联网医院以及和第三方平台联合搭建的互联网医院蓬勃兴起。在线复诊、咨询、家庭医生签约服务、检查检验、药品配送、医保支付、人工智能等在线问诊及辅助医疗健康服务不断发展。正是在这一背景下，疫情防控期间医院不能正常开诊时，人们才能在家中寻医问诊，慢病重病患者得以买到药品并配送到家。很多医生也纷纷上线，接复诊、接咨询，让这波互联网医疗的红利惠及更多有需要的群众。互联网医疗带来了无接触的专业医疗指导，送来了药品，进行了医保结算，犹如一场及时雨，令患者受益。

支持互联网医疗发展，顺应群众期盼。国家发改委、中央网信办前不久印发《关于推进“上云用数赋智”行动 培育新经济发展实施方案》，首次提出医保首诊制和预约分诊制，并将在试验区开展试点。这是继今年国家卫健委、国家医保局接连发文鼓励提供互联网医疗服务、医保网上支付之后，国家再次出台有力支持政策。医保首诊制和预约分诊制对于我国互联网医疗来说，是一次突破和创新，需要在把握医疗特点、管控风险的前提下进行尝试。迈好这一大步，不仅将有助于打造服务民生的新业态，还将创新医疗服务模式，建设线上线下全链条融合发展的服务体系，更立体、高质、精准地满足人民群众健康需求。

互联网医疗迅速发展的背后，是刚性的民生需求。有人疑问：远程视频能看得清症状吗？如果不拍片、不查血，能诊断吗？事实上，现阶段的互联网医疗不是“云问诊”，而是“云复诊”。很多患者已经在实体医院就诊过，该做的检查化验都做了，网上复诊一方面是了解病情进展，一方面是开药、调药。更多的患者上“云端”是为了咨询医生的专业意见，如果需要进一步检查或手术，医生会告知患者择日转到实体医院就诊，如不能就诊应如何临时处理，等等。这类咨询更像是基层医疗机构的预检分诊，着重判断患者症状的轻重急慢，与线下实体医院形成分级诊疗的服务秩序。在互联网医院平台，则可以直接复诊，开出电子处方，通过医保支付，买到药品。

有关部门有必要对互联网医疗的好做法、好经验加以总结，变成常态化制度，并使其和线下实体服务体系深度融合。比如，平台如何接询，什么疾病可以预检分诊，如何与检查化验、线下手术、医保支付、处方开具、药品配送等环节衔接？又如，对专业医生提供的“网上便民门诊”等服务，能否赋予其更专业的规范和标准，真正进行预检分诊，实现分级诊疗，成为我国医疗服务体系的一部分？随着越来越多人认识到互联网医疗的便利性、实用性，互联网医疗平台需要加速完善，解决好人们关心的问题，从而使医疗服务体系更加便捷、灵活、高效。

习近平总书记强调，“健康是促进人的全面发展的必然要求”。随着5G网络、人工智能、工业物联网等新基建设施的不断完善，相信“云医疗”“云健康”也会逐步进入人们的日常生活，不断满足人们日益增加的医疗健康需求，让生活更加健康美好。

《 人民日报 》（ 2020年04月29日 05 版）