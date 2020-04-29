续写中非守望相助、患难与共新篇章

中国高度关注非洲疫情发展，通过开展远程交流、派遣抗疫医疗专家组、提供物资援助等多种形式，积极参与对非抗疫合作，为非洲国家提供力所能及的支持和帮助。这是习近平主席提出的共筑更加紧密的中非命运共同体的生动实践，为推动构建人类命运共同体树立了典范。

在中国全力抗击新冠肺炎疫情的关键时刻，非洲国家和地区组织通过不同方式给予中国有力声援和宝贵支持。“投我以木桃，报之以琼瑶”。在非洲国家抗疫形势日趋严峻之时，中国再次伸出援手，积极参与对非抗疫合作。

新冠肺炎疫情发生以来，中国即组建了远程专家指导团队，应邀与各国开展远程经验交流。2020年3月18日，中国同非洲国家首次就新冠肺炎疫情防控举行专家视频会议，24个非洲国家及非盟的政府官员、卫生专家以及世界卫生组织驻部分国家代表等近300人在线与会。中方本着公开、透明和高度负责的态度，同非方分享抗疫经验，深化疫情防控国际合作，共同提升疫情应对能力。湖北、四川等省也应邀与对口援助的阿尔及利亚、莫桑比克等非洲国家开展远程交流，分享经验。

截至4月12日，中国已分5批向139个国家和4个国际组织提供抗疫援助，其中非洲国家53个，有效缓解了当地的物资需求压力。4月16日，应布基纳法索、埃塞俄比亚两国政府邀请，由国家卫健委组建，天津市、四川省分别选派中国抗疫医疗专家组启程分赴上述两国。这是中国首批派往非洲支援抗疫的专家队伍。

目前，中国正在积极组建援阿尔及利亚、刚果（金）、津巴布韦抗疫医疗专家组。专家组的“最美逆行”，将极大提振非方防疫的信心和决心，为国际社会团结抗疫增添新的力量，也将续写中非守望相助、患难与共的新篇章。

自1963年向阿尔及利亚派出第一支援外医疗队以来，中国对非医疗援助已走过57年辉煌历程。半个多世纪以来，中国累计向48个非洲国家派遣医疗队993批次、医疗队员2.2万人次，诊治患者2.2亿人次。目前，近千名援非医疗队员在非洲45个国家的100个医疗点为当地民众提供无偿医疗服务。57年来，援非医疗队员的精湛技术和良好医德医风赢得了受援国政府和人民的高度赞扬。许多队员都已将非洲视为自己的第二故乡，有不少两代甚至三代家庭成员都加入了援非医疗队。

面对疫情日益严重、防护物资极度匮乏的情况，我援非医疗队在做好自身防护的前提下，主动作为、科学合理地协助受援国做好疫情防控工作。援赤道几内亚医疗队将诊疗方案翻译成西班牙语，对当地医护人员开展专题培训；援喀麦隆、塞内加尔、莱索托等医疗队协助当地医院和卫生部门制定抗疫措施；援津巴布韦医疗队帮助改造重症监护病房；援突尼斯医疗队向所在医院捐款。截至4月22日，援非医疗队共开展专题培训350场，培训12690人次，发布各类宣教公告、通知和指南共计1203份。很多援非医疗队员主动请战，签署上一线抗疫承诺书。援非医疗队还通过使馆捐赠部分防护物资，解受援国燃眉之急。他们用实际行动诠释着“不畏艰苦、甘于奉献、救死扶伤、大爱无疆”的中国医疗队精神，展现了崇高的人道主义精神以及我医务人员同非洲国家人民并肩抗疫的真挚情谊和责任担当。

面对疫情，中国秉承人类命运共同体理念，积极加强国际合作，毫无保留地与非洲各国分享防控、治疗经验，携手应对疫情威胁，在全面做好国内常态化疫情防控工作的同时，始终在力所能及范围内为非洲各国提供抗疫支持，共同维护地区和全球卫生安全。

（作者为国家卫生健康委国际合作司副司长）

《 人民日报 》（ 2020年04月29日 17 版）